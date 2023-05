Dénomination des voies d’Abidjan : 52 % des noms se rapportent à des personnalités

Le Conseil des ministres du mercredi 3 avril 2023, a adopté une communication relative à l’élaboration des répertoires toponymiques des voies du District d’Abidjan, notamment celles des communes de Port-Bouët, Koumassi, Marcory, Treichville, Plateau, Adjamé et Attécoubé Est.

Selon le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, ce processus a consisté à identifier l’ensemble des habitations, les commerces, les ouvrages publics et les équipements, à leur donner un numéro et à dénommer essentiellement l’ensemble des voies dans lesdites communes.

Sur l’ensemble des noms validés, selon lui, 52% se rapportent à des personnalités politiques, religieuses, traditionnelles, culturelles, scientifiques, sportives et artistiques et, 48% portent sur des concepts, des valeurs, des faits historiques et sur des dates importantes de la nation.

Il faut dire qu’au total, 2 400 noms ont été identifiés et validés par les parties prenantes. Quant à la fabrication et la pose des plaques de rues, elles sont prévues pour être achevées “dans les mois à venir”.

Il est bon d’indiquer que cette opération a été conduite par le Centre ivoirien de recherches économiques et sociales (Cires), avec l’implication de l’administration publique, des collectivités territoriales, des organisations de la Société civile et des autorités coutumières et traditionnelles.