Des humanitaires en insécurité en RDC

Par ailleurs, sur la même période, près d’une trentaine de travailleurs humanitaires ont été enlevés. Récemment, un convoi du consortium Congo Handicap et Action Communautaire pour le Développement Durable (CH ACDD) a été attaqué en territoire de Fizi, dans la province du Sud-Kivu. Cette organisation vient donc de suspendre provisoirement ses activités dans cette région.

Le Consortium Congo handicap et action communautaire pour le développement durable a décidé de suspendre ses interventions humanitaires en faveur des ménages vulnérables dans les camps de déplacés internes de Lumbi, dans le secteur de Mutambala, au Sud Kivu.

Selon Francine Atosha, coordonnatrice de ce consortium, la mesure est la conséquence du dernier incident, durant lequel une trentaine d’employés ont été pris en otage, séquestrés, violentés puis relâchés.

“Notre équipe se rendait au site des déplacés de Lumbi pour l’identification et l’enregistrement biométrique de plus ou moins 13.000 ménages en détresse. Et suite à cet incident, notre organisation a suspendu ses activités dans ce secteur jusqu’à ce que la sécurité soit totalement rétablie”, explique à la DW Francine Atosha.

L’administrateur du territoire de Fizi, Samy Kalondji Badibanga, condamne la hausse des attaques contre les humanitaires et promet une implication des autorités.

“Nous déplorons et condamnons pour la deuxième fois cet acte lâche et de sabotage. Nous réitérons notre engagement à sécuriser tout le monde. Aux amis humanitaires : courage, continuez à apporter de l’assistance à la population de Fizi” recommande-il.

Mesures concrètes

Pour Francine Atosha, il faut néanmoins des mesures concrètes, car la vie des travailleurs humanitaires est aussi à prendre en compte.

“Nous recommandons au gouvernement central de renforcer la sécurité et les mesures de protection des humanitaires. Et au gouvernement provincial de renforcer les effectifs de militaires dans ces axes et à la communauté de dénoncer des éléments incontrôlés dans la zone”.

Le 13 novembre dernier, un convoi de huit véhicules du CH-ACDD (Congo Handicap and the Community Association for Development) a été attaqué dans le secteur de Mutambala. Trois véhicules ont été incendiés et des travailleurs humanitaires kidnappés, puis relâchés au bout de quelques heures.

La plupart d’entre eux ont désormais quitté la zone et sont retournés à Bukavu, laissant des milliers de déplacés en situation d’extrême vulnérabilité.