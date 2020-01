Des magistrats ivoiriens fuient l’affaire Soro ? Après Adou et Chantal Camara, le doyen des juges d’instruction renvoie l’affaire sine die

Le doyen des juges d’instruction du tribunal d’Abidjan a renvoyé le dossier Guillaume Soro sine die, au regard d’exceptions soulevée par les avocats de la défense. L’affaire serait-elle en train d’être fuie par des magistrats ivoiriens ?

Après que le procureur Richard Adou s’est débarrassé de la patate chaude en la refilant à la Cour de cassation, la présidente Nanaba Chantal Camara l’avait elle aussi refilé au doyen des juges d’instruction. Ce dernier a renvoyé l’instruction du dossier sine die.

Selon Maître Raoul Gohi Bi, membre du collectif d’avocats de la défense de Guillaume Soro et autres, avant l’ouverture du débat de fond, les avocats ont soulevé une exception, celle de demander au juge de se déclarer incompétent et d’abandonner les poursuites contre leurs clients.

« La convocation de Soul To Soul, c’était pour l’entendre dans le débat en fond. Cela s’appelle, dans notre lexique juridique, ‘’être entendu sur le fond’’. Mais les avocats du collectif que nous sommes, avions déposé une requête aux fins de déclinatoire de compétence et d’abandon des poursuites », a expliqué Gohi Bi.

« Nous avons adressé cette requête au juge d’instruction pour lui dire d’abandonner les poursuites et de décliner sa compétence pour tout ce qui concerne Soro Guillaume et autres dans le cadre de cette procédure qui les oppose à l’Etat de Côte d’Ivoire et au ministère public », a-t-il énoncé.

LE DOYEN DES JUGES D’INSTRUCTION ET L’AFFAIRE SORO

Les avocats de la défense, s’appuyant sur les textes du nouveau code de procédure pénale, ont présenté au doyen des juges d’instruction leur requête. « Mes confrères qui étaient devant le juge d’instruction hier lui ont rappelé et lui ont produit la décharge de cette requête faite par le Greffe », a détaillé l’avocat.

« Ils lui ont dit, pour tout le respect que nous lui devons en tant que doyen des Juges d’instruction, pour tous les autres dossiers, parce que nous ne sommes pas qu’avocats pour ce seul dossier en cours, de respecter la procédure car ils (avocats) considèrent qu’il n’est pas compétent pour statuer sur cette affaire et que la politesse aurait voulu simplement qu’il prenne simplement une ordonnance parce que le juge d’instruction, ses décisions s’appellent des ordonnances, (car il statue par ordonnance et non par jugement) pour dire qu’effectivement, il est incompétent », a-t-il explicité.

LE PROCÈS DES PRO-SORO S’ENLISE

« A ce moment-là, on peut faire des voies de recours pour cette ordonnance c’est-à-dire saisir ou faire appel. Donc les avocats ont soulevé cette exception et lui ont sorti le texte du nouveau code de procédure pénale qui dit que lorsque des exceptions sont soulevées, avant tout débat en fond, il faut vider l’exception. Ce monsieur, comme c’est un bon juriste, il a, sine die, renvoyé cette procédure. Le renvoi sine die, c’est un renvoi sans délai, à l’effet de statuer sur notre requête et nous revenir », a expliqué l’avocat.

En clair, le dossier Guillaume Soro qu’Interpol France refuse d’interpeller pour l’instant ; deviendrait-elle une patate chaude entre les mains des magistrats qui le traitent ? Sauront-ils travailler dans le respect des textes, pour que la vérité éclate (si oui ou non Soro est impliqué dans une entreprise de déstabilisation)

