Dans la seconde partie de l’interview qu’il a accordée à Nouveau Réveil, Franck Kouyaté, membre du Conseil politique du RHDP, prône la décrispation politique. Aussi invite-t-il le Président Alassane Ouattara à initier la démarche de réconciliation avec son aîné, Henri Konan Bédié, président du PDCI.

QU’AVEZ-VOUS MENTIONNÉ DANS VOS COURRIERS AUXQUELS VOUS DITES QUE LES AUTORITÉS N’ONT PAS RÉPONDU ?

J’y ai mentionné trois préoccupations. La première c’est que j’ai une facture de 16 millions que l’Etat de Côte d’Ivoire me doit et qui a été déposée à la présidence au temps où Amadou Gon en était le secrétaire général. Cette facture date de Laurent Gbagbo. Tout avait été fait pour que ce soit payé mais ça ne l’a jamais été.

VOUS SAVEZ AU MOINS QU’IL Y A EU UN CERTAIN NOMBRE DE FACTURES DU TEMPS DE LAURENT GBAGBO QUE LE RÉGIME ACTUEL A REFUSÉ DE PAYER !

Si c’était cela, je me demande alors pourquoi je serais dans ce cas. Pour moi, cette facture doit être payée parce que je n’ai pas travaillé pour Laurent Gbagbo mais pour l’Etat de Côte d’Ivoire. Deuxième préoccupation : j’ai organisé le 9 octobre 2010 un grand meeting à Dimbokro pour soutenir Alassane Ouattara. Cela m’a coûté 9 millions de francs Cfa. Les cassettes sont là. J’en ai remis à Monsieur Ouattara lui-même.

Le reportage a été diffusé à la télévision le 15 octobre 2010 avant le premier tour de l’élection présidentielle. Que le président me désintéresse donc ! Cela lui coûte quoi ? Ma troisième préoccupation, c’est que je souhaite entrer au Conseil économique et social devenu Conseil économique, social, environnemental et culturel (Cesec). Ce n’est pas parce qu’on me colle telle ou telle étiquette qu’on va mettre une croix sur moi.

QUELLE ÉTIQUETTE VOUS COLLE-T-ON ?

Etiquette de quelqu’un qui dérange par ses vérités. Mais moi je ne dérange personne. Je ne fais que dire les choses telles qu’elles sont. Lors de la visite du président de la République à Dimbokro, qui était le consultant d’Habiba Dembélé pour la télévision ivoirienne ? C’était bien moi. J’ai reçu les félicitations de plusieurs membres du gouvernement.

AVEZ-VOUS LE SENTIMENT QUE LE RÉGIME EST CONTRE VOUS ?

Je ne peux pas dire que le régime est contre moi puisque si Alassane Ouattara était contre moi, il ne m’aurait pas permis de prendre la parole le 26 septembre 2019 dans la salle lors de la rencontre avec les cadres à Dimbokro. Moi le sentiment que j’ai, et je le répète, c’est que l’entourage du président de la République ne lui transmet pas les messages.

CE QUE VOUS DITES ICI, VOUS L’AVEZ SOUVENT DIT À D’AUTRES OCCASIONS ET MÊME DANS LES JOURNAUX. POURQUOI LE PRÉSIDENT NE VOUS A TOUJOURS PAS REÇU ?

Peut-être qu’il ne lit pas les journaux ! Et même si c’était le cas, le président a tout de même un service de communication ! Même là, si les responsables de ce service ne veulent pas entendre parler de Kouyaté, ils ne vont jamais transmettre mes messages au chef de l’Etat.

QUELS CONSEILS PRODIGUEZ-VOUS AUX HOMMES POLITIQUES À HUIT MOIS DE LA PRÉSIDENTIELLE ?

Le seul conseil que je peux leur donner, c’est celui que la Reine des Baoulés a donné à savoir une rencontre entre les présidents Bédié et Ouattara. Cela va décrisper la situation. Et celui qui doit faire la démarche, c’est Monsieur Alassane Ouattara. Bédié est son aîné. Il faut éviter que leurs collaborateurs s’opposent à cela et fassent des commentaires dissuasifs. Moi je suis pour la décrispation, la main tendue.



Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara

Que le Premier ministre Amadou Gon soit moins expéditif. On lui reproche d’être trop carré. Un Premier ministre, qui plus est, vient d’être désigné comme le candidat du Rhdp pour la prochaine présidentielle, doit discuter avec les gens et pouvoir les convaincre. Si l’opposition dit qu’elle ne veut plus discuter avec lui, c’est justement à cause de sa façon de gérer les hommes. Il doit améliorer sa gestion des hommes, mettre balle à terre, accepter les gens, mettre de l’eau dans son vin. C’est pourquoi je félicite le quotidien Le Nouveau Réveil de m’avoir ouvert ses colonnes. C’est une leçon de démocratie au monde entier.

NOUS ALLONS TERMINER PAR UN VIEUX DOSSIER QUE VOUS TRAÎNEZ DEPUIS PLUS DE DIX ANS SANS SOLUTION. QUAND J’ÉTAIS À FRATERNITÉ MATIN NOUS AVONS EU À TRAVAILLER SUR CE DOSSIER. MALGRÉ CELA VOUS N’AVEZ TOUJOURS PAS GAIN DE CAUSE. QUE SE PASSE-T-IL ?

C’est le dossier BCCI (Banque de Crédit et de Commerce International) une banque pakistanaise qui est venue investir en Côte d’Ivoire entre 1978-1991. La banque a fermé pour blanchiment d’argent. L’Etat de Côte d’Ivoire n’y a pas un centime d’action. Au moment où cette banque fermait, elle avait en comptes débiteurs la somme de 9 milliards 500 millions de Francs Cfa. Monsieur Alassane Ouattara, alors Premier ministre de Félix Houphouët-Boigny, tombe sur ce dossier et constate qu’il y a 9 milliards dehors.

Il demande à Monsieur Kablan Duncan, alors son ministre délégué à l’Economie et aux Finances, de lui proposer quelqu’un pour gérer ce dossier. C’est ainsi que Monsieur Duncan va nommer Monsieur Aboa Kotchy Bernard le 9 septembre 1992 pour diriger la Sonareci (Société nationale de recouvrement de Côte d’Ivoire). C’est là que l’Etat de Côte d’Ivoire s’est autoproclamé liquidateur alors qu’il n’est liquidateur de rien du tout.

Une seule personne, dont je préfère taire le nom ici, est responsable des entrées et sorties de cet argent. Cela a eu lieu avant l’avènement du pouvoir actuel qui n’est ni de près ni de loin concerné par cette affaire. C’est la raison pour laquelle le mis en cause doit rembourser la somme de 2.026.617.481 francs Cfa si l’Etat s’engage à désintéresser les travailleurs.

POURQUOI PRÉFÉREZ-VOUS PASSER SOUS SILENCE LE NOM DE CELUI QUI EST RESPONSABLE DES ENTRÉES ET SORTIES DE CET ARGENT DERRIÈRE LEQUEL VOUS COUREZ POURTANT DEPUIS DES ANNÉES ?

Je ne le dis pas dans les journaux. Les autorités le connaissent puisque son nom figure dans les documents. Ce Monsieur dont je ne veux pas citer le nom va vouloir arnaquer les ayants-droits en décidant de leur faire signer des attestations de renonciation. En 2012, j’ai saisi le Médiateur de la République. Le dossier a été instruit et le Médiateur en a conclu que l’Etat n’est pas propriétaire et qu’’il faut payer l’argent des travailleurs.

En effet, il ressort de l’examen du Médiateur que la programmation des droits de rupture prévoyait la somme de 3.648.871.389 F Cfa. Sur cette somme, a été versée à l’Etat de Côte d’Ivoire pour les ex-agents la somme de 3.449.003.520 F CfA. L’Etat n’a payé aux ex-agents sur cette somme que 1.422.386.039 F. La réclamation des ex-agents de la BCCI porte sur la somme de 2.026.617.481 FCfA y compris la somme de 545.000.000 F Cfa de prêt qui n’a toujours pas été remboursée jusqu’à ce jour.

Le Médiateur a écrit le 2 mars 2015 à Monsieur Duncan alors Premier qui valida ses conclusions. Même l’Inspection générale d’Etat a validé. La question que l’on se pose c’est de savoir pourquoi on ne paie pas l’argent des bénéficiaires. On ne paie pas parce que l’argent n’existe nulle part que dans la poche de celui qui a eu à le gérer.

ON PEUT DONC PARLER D’UN DÉTOURNEMENT DE FONDS. MAIS SI VOUS NE CITEZ PAS LE NOM DU MIS EN CAUSE, COMMENT VA-T-ON REMBOURSER L’ARGENT DES BÉNÉFICIAIRES SURTOUT QUE CE DOSSIER A TOUT DE MÊME DURÉ ?

A l’Etat d’engager la procédure. Jusque-là tous ceux qui ont travaillé sur le dossier n’ont pas cité le nom d’une personne physique mais tous disent « l’Etat de Côte d’Ivoire ». A l’Etat de Côte d’Ivoire, qui est interpellé, de prendre ses responsabilités vis-à-vis du mis en cause qui n’est pas caché. Mais je me dis que si le président Ouattara était au courant du fond de ce dossier qu’on lui cache, il aurait donné des instructions pour qu’il soit traité. Le dossier lui est caché et la stratégie du mis en cause c’est de présenter celui qui en a la charge comme un ennemi de la République.

Quand en 2017, j’ai écrit au Premier ministre Amadou Gon quatre courriers à propos de ce dossier, il ne m’a pas répondu. En désespoir de cause, j’ai saisi la représentation de la Banque mondiale à Abidjan en lui demandant de nous payer la somme qui fait l’objet de contentieux et défalquer cela sur les prêts structurels accordés à la Côte d’Ivoire. En réponse à ma requête la Banque mondiale, sous la signature de Monsieur Pierre Laporte, a fait une recommandation au gouvernement en date du 7 février 2019, l’invitant à régler ce problème pour soulager les travailleurs mais aussi pour l’image de la Côte d’Ivoire.

ET QUELLE FUT LA SUITE À CELA ?

La suite c’est que rien n’y fit. Je viens de saisir le Directeur général du Bureau international du travail, Guy Ryder, basé en Suisse. Quand ce dernier va adresser un courrier à l’Etat de Côte d’Ivoire, que les collaborateurs du président de la République ne le cachent pas au principal destinataire qu’est le président Ouattara. Il faut qu’il le reçoive afin de soulager ces travailleurs dont huit sur les 45 ne sont plus de ce monde.

Ils sont morts dans la misère du fait de la méchanceté des hommes. La dernière personne décédée est Mme Ehui épouse Ebagnérin rappelée à Dieu le 31 décembre 2019. Ce n’est pas normal. Cet argent va être payé mordicus. Et je sais que ce sera sous Alassane Ouattara. L’actuel ministre de l’Economie et des Finances, Coulibaly Adama, connaît très bien ce dossier.

Avec Afriksoir

