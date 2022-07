Des taches de javel sur les vêtements ? Voici 4 formules naturelles pour les sauver !￼

Maquillage, café ou glace, ce sont des taches ordinaires que vous avez l’habitude d’enlever sur vos vêtements. En revanche, beaucoup d’entre nous peuvent paniquer face à une tache de javel. Elle est plus difficile à retirer et il faut les bonnes astuces pour y arriver. Dans cet article, retrouvez quelques astuces naturelles et efficaces pour éliminer les taches d’eau de javel sur vos vêtements.

Teindre le vêtement

Si le tissu concerné par les taches dispose d’une couleur unie, il est possible de le teindre. Au supermarché, vous pouvez trouver des teintures pour vêtement et optez pour la couleur la plus proche de la couleur d’origine. Muni de gants de protection, teintez le vêtement en suivant les instructions. Puis, faites-le sécher loin des rayons de soleil. Enfin, lavez votre vêtement teint en machine sans aucun autre vêtement pour éviter la décoloration.

Utiliser l’eau oxygénée

Appelée également peroxyde d’hydrogène, l’eau oxygénée est une solution naturelle largement utilisée pour désinfecter une blessure. Cependant, ce produit peut également faire des miracles sur vos vêtements en coton, en laine, en lin ou en jeans. En effet, il peut venir à votre rescousse pour éliminer la tache de javel sur les tissus colorés. C’est très simple : imbibez un chiffon avec de l’eau oxygénée et frottez la zone tachée. Faites un lavage à la machine et c’est tout !

Avec du bicarbonate de soude

Le bicarbonate de soude est votre arme infaillible pour venir à bout des taches de javel. S’il s’agit d’une tache fraîche, tamponnez-la tache avec un chiffon imbibé d’eau froide. Puis, préparez une pâte composée de deux cuillères à soupe de bicarbonate de soude et une cuillère à café d’eau. Mélangez bien et étalez-la sur la partie concernée. Frottez délicatement avec un chiffon doux ou une brosse à dents. Enfin, essuyez avec un chiffon mouillé.

Le mélange d’alcool et de vinaigre blanc

Pour se débarrasser des taches de l’eau de javel sur vos vêtements, utilisez le vinaigre blanc et l’alcool. Ce sont deux produits abordables que vous pouvez acheter dans un magasin proche de chez vous. Ils peuvent même se trouver dans votre placard.

Commencez par mélanger ces deux produits à quantité égale. Prenez un chiffon propre et de couleur claire et imbibez-le avec le mélange. Appliquez-le doucement sur la tache de javel et évitez surtout de frotter. Laissez agir pendant 15 minutes et faites un lavage à la machine à l’eau froide. Il est aussi possible de réaliser un lavage à la main.

