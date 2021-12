Deuil : qu’est-ce qui a tué le journaliste Benson Pierre Aka ?

Le monde de la presse ivoirienne a été endeuillé par l’annonce du décès du journaliste sportif Benson Pierre Aka, samedi soir à Abidjan. Une mort brutale qui laisse encore tous ses collègues et ses proches sous le choc, comme constaté dans plusieurs groupes whatsapp.

Samedi soir, Dago Charles, consultant sportif à la RTI, ainsi que des amis et des proches de Benson Pierre Aka étaient inconsolables. Personne n’osait croire que cet homme venait de mourir. Et pourtant, le journaliste sportif venait, en effet, de rendre l’âme, aux environs de 20h, à la clinique La Providence à Cocody.

Les choses sont allées très vite. D’abord, le matin de ce samedi 11 décembre 2021, Benson s’est plaint de douleurs au ventre. Il a pris des cachets qui ont calmé les douleurs. Ensuite, alors qu’on croyait que ce mal était passé, vers le soir, les douleurs ont repris. Cette fois, avec plus de violence, obligeant Benson à se tordre en poussant des cris.

Aussitôt, il a été évacué à la clinique La Providence. Les médecins se sont affairés immédiatement autour de lui pour tenter de le sauver. Mais c’était trop tard, malgré leurs efforts. Aux environs de 20h, Benson Aka a succombé à son mal. Quelques instants après, la nouvelle a commencé à se propager dans toute la ville.

Ses amis sportifs, des collègues de la télé tous surpris par ce drame se sont aussitôt rendus chez lui à la Riviera 2 non loin du domicile d’Alpha Blondy, puis à la clinique, tous bouleversés. Ainsi, la mort a encore frappé dans le milieu de la presse. On ne verra donc plus la silhouette imposante de Benson Pierre Aka à la télévision et dans l’émission Lundi Sport. Adieu confrère !

