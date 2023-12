Développement agricole: La Chambre d’agriculture signe un partenariat avec une institution bancaire pour sa digitalisation

Une institution bancaire et la Chambre nationale d’agriculture de Côte d’Ivoire ont signé une convention le 20 décembre 2023, à Abidjan-Plateau. Cette convention marque une alliance entre les deux entités pour le développement agricole.

Pour le président de la Chambre nationale d’agriculture de Côte d’Ivoire, Bamba Sindou, l’instant est historique. « La colonne vertébrale de notre économie donne un signal fort car c’est le seul métier qui, bien adressé, donne 700 fois ce que vous lui donnez. Nous pensons que nous avons plus de potentiels que les autres », a-t-il souligné.

Pour Paul-Harry Aithnard, directeur général d’Ecobank Côte d’Ivoire, le financement agricole demeure un défi important. L’agriculture occupe une place cruciale en Afrique. Il fournit 65% des emplois et contribue à 35% du Pib des ressources du pays.

« En Côte d’Ivoire, l’agro-industrie représente l’un des secteurs du pays les plus vifs. Et d’après la Cgeci, elle représente à elle seule 44% du Pib manufacturier. Nous ambitionnons de faciliter l’accès au financement à un nombre significatif d’agriculteurs en ouvrant des comptes adaptés à leurs besoins spécifiques. Notre ambition, c’est toucher environ 3 millions d’agriculteurs au minimum et 6 millions d’hommes potentiels », a-t-il indiqué.

A l’en croire, l’un des enjeux de l’agriculture est le financement. Ce partenariat vise à réfléchir dans le secteur agricole en vue d’obtenir des outils spécialisés qui vont permettre la transformation et la production. Aussi, la digitalisation est un point majeur de cet accord cadre de partenariat, avec l’appui des Agris Tech.

Au-delà de ces chiffres, cet engagement se veut être un défi pour le développement économique et social de la Côte d’Ivoire.