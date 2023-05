Développement du secteur des assurances : Régulateur et assureurs se concertent

Dans le cadre de ses rencontres périodiques avec les différents acteurs, la direction des assurances (DA) a reçu les dirigeants des sociétés d’assurance le jeudi 11 mai 2023 au 7ème étage de l’immeuble Sogefiha, sis à Abidjan-Plateau. Les deux parties ont abordé diverses thématiques en vue de l’assainissement et du développement du secteur des assurances en Côte d’Ivoire.

Dans son propos liminaire, Issouf Traoré, directeur des assurances a rappelé que la rencontre s’inscrit dans l’exécution d’une instruction du ministre de l’Economie et des Finances, à l’effet de créer un cadre d’échanges avec les acteurs du marché.

Les points inscrits à l’ordre du jour sont entre autres la revalorisation du salaire minimum interprofessionnel garanti ( SMIG) et ses impacts sur les engagements des assureurs ; la digitalisation des attestations d’assurance automobile ; l’application des conditions générales de l’assurance maladie complémentaire ; la validation des comptes courants par les sociétés d’assurances ; la collaboration avec les courtiers non en règle vis-à-vis de la règlementation et la transmission des rapports annuels par les sociétés d’assurances

S’agissant du premier point, Koné Mamadou, président de l’Association des sociétés d’assurance de Côte d’Ivoire (ASACI) a indiqué que la revalorisation du SMIG de 60 000 F à 75 000 F CFA depuis le 1er janvier 2023, va induire des changements considérables dans la structure des coûts des sinistres automobiles. Pour sa corporation, cette hausse doit, pour ne pas impacter négativement les sociétés d’assurances, s’accompagner d’une revalorisation du tarif Responsabilité Civile (RC) minimum. Il a proposé la mise en place d’un groupe de travail sur la question en vue de mener les réflexions et juger de la nécessité de réajuster le tarif RC automobile.

Le directeur des assurances a donné son accord de principe pour la mise en place de ce groupe de travail. Il a, toutefois, fait remarquer une lenteur dans le règlement des sinistres par les compagnies d’assurances, au vu des nombreuses plaintes reçues par la Direction des Assurances.

Le président de l’ASACI a précisé que chaque société devrait assumer ses responsabilités vis-à-vis de la direction des assurances.

Une situation actualisée des recours inter-compagnies a été présentée. Il ressort de cette situation que sur une réclamation initiale de 6,5 milliards F CFA concernant 13450 dossiers, trois campagnes ont été réalisées pour un montant 13,8 milliards F CFA reversés aux assurés et bénéficiaires de contrats.

Le président de l’ASACI se félicite de cette action qui a permis aux assureurs de s’auto discipliner. L’objectif étant le règlement rapide des sinistres.

Relativement à la digitalisation des attestations d’assurances automobiles, Koné Mamadou a rassuré que le dispositif est opérationnel. Plus de 600 attestations ont été éditées à partir de la plateforme. Il a remercié le directeur des assurances et ses collaborateurs pour leur appui considérable et leur implication dans la mise en œuvre du projet.

Il a poursuivi en indiquant que du travail reste à faire notamment dans le renforcement du dispositif de contrôle des attestations, qui ne peut se faire à l’œil nu par les forces de police. Le contrôle relevant de l’Etat, l’ASACI, a-t-il ajouté, est prête à accompagner les autorités dans une démarche citoyenne. Un dossier suivi de très près par le régulateur.

Au terme des échanges, M. Koné a indiqué que sa corporation voudrait s’inscrire dans une optique de co-régulation pour permettre de rendre plus dynamique le marché ivoirien des assurances. Il a réitéré l’engagement de son bureau exécutif à œuvrer pour trouver des solutions aux problèmes du marché.

Le directeur des assurances a souhaité que cet exercice soit renouvelé de façon semestrielle, comme suggéré par Jacques Assahoré, directeur général du Trésor public.