Dialogue autour des archives du pontificat de Pie XII pendant la période nazie

Pendant trois jours, des archivistes, historiens ou théologiens du monde entier ont partagé leurs réflexions sur ce travail de mémoire permis grâce à la déclassification de pas moins de 16 000 000 de documents.

Si ce corpus immense n’a pas encore révélé tous ses secrets, il permet déjà d’avoir une vision historique plus rigoureuse du pontificat de Pie XII pendant la période nazie, qui ne s’arrête pas seulement au pape de l’époque, explique Monseigneur Étienne Vetö, ancien directeur du centre sur les relations avec le judaïsme à l’Université pontificale Grégorienne les objectifs du colloque :

« Un des objectifs de ce colloque, c’est de prendre en compte l’ensemble de l’Église dans sa relation avec le peuple juif à l’époque, donc ça veut dire aussi les évêques locaux, les paroisses, des couvents. Beaucoup de couvents sont intervenus ou bien ont fermé leurs portes. Beaucoup de héros, beaucoup de lâches aussi. »

Sans pour autant réconcilier les récits historiques entre « un pape silencieux » face à la Shoah ou un « pape protecteur », cette conférence internationale aura au moins manifesté de la richesse des échanges dans un climat académique respectueux. Pour de nombreux participants, comme le rabbin à David Meyer, ces 3 jours d’échanges sont un pas supplémentaire pour enrichir le dialogue entre juifs et catholiques :

« Ici, là, on touche à un point très sensible dans la mémoire de l’Église, on touche à un point très sensible dans la mémoire du judaïsme, bien évidemment. Ça, ça montre qu’il y a quand même ce sentiment de confiance qui s’est créé depuis Nostra Aetate et qui fait que, bah, on est capable maintenant de faire ça. Et puis il y a aussi cette idée de dire, il se peut que la sagesse de l’autre puisse être utile à l’autre partie. »

Pour la première fois, le Vatican et des institutions juives comme le mémorial Yad Vashem étaient partenaires pour une conférence de ce niveau, signe que malgré les zones d’ombre du passé, le dialogue se poursuit.

Une encyclique issue des archives de Pie XII, à l’occasion d’une avant-première ouverture des archives, le 27 février 2020 au Vatican.