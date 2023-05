Didier Drogba: traité souvent d’avare, l’international ivoirien répond enfin à ses détracteurs

L’ancien capitaine des Éléphants de Côte d’Ivoire, Didier Drogba, est régulièrement accusé d’avare par de nombreux Ivoiriens. Reçu sur le plateau de la NCI, l’ex attaquant s’est finalement prononcé sur ces accusations d’avarice qui lui sont souvent adressées.

C’est désormais un secret de polichinelle. Didier Drogba est accusé d’être un homme avare. De nombreux ivoiriens estiment que l’ancien attaquant de Chelsea n’aide pas financièrement les personnes démunies en dépit de sa fortune.

Interrogé sur le sujet lors d’une récente interview accordée à NCI sport, le candidat malheureux aux dernières élections de la présidence de la FIF n’a pas fait dans la dentelle.

Didier Drogba a tout d’abord exprimé sa déception face à ces accusations qui entachent sa réputation. Il a souligné que les faits sont là pour démentir ces allégations, et a appelé à une réflexion sur ce qu’est la générosité. Pour lui, être généreux ne consiste pas à se balader dans les rues d’Abidjan pour jeter de l’argent, mais plutôt à poser des actes concrets.

« Je trouve que c’est dommage. C’est une image qu’on veut me donner, je pense que les faits sont là. Être généreux, c’est quoi ? C’est se balader dans toutes les rues d’Abidjan et puis jeter de l’argent? C’est ça être généreux ? ou c’est de poser des actes concrets? », s’interroge-t-il.

Dans la foulée, Didier Drogba a tenu à rappeler les nombreuses actions qu’il a entreprises pour venir en aide aux personnes dans le besoin.

« Pendant la période de la Covid, tout le monde était paniqué, l’économie s’est arrêtée, on a tous réfléchi à comment s’entraider les uns les autres et c’est de ma poche que j’ai pris plus de 160 millions pour répondre à cette vague de Covid-19 (…) ça c’est être avare ? Je pense aussi que, avec ma fondation, on aide beaucoup beaucoup d’orphelinats. On pose des actions concrètes, on a construit des écoles», dit-il

Pour Didier Drogba, être avare ne consiste pas à ne pas distribuer de l’argent dans les rues, mais plutôt à poser des actes concrets pour aider les personnes dans le besoin. Il a souligné que son éducation lui a appris que l’action est plus importante que les paroles, et que faire du bruit n’est pas nécessaire pour être efficace.

«Pour moi, beaucoup diront qu’il est avare, mais ça ne me dérange pas, parce que, se balader dans la rue et distribuer de l’argent, d’abord ça n’aide pas la personne, et ce n’est pas un bon exemple à donner. Le bon exemple, c’est qu’est-ce que je peux faire pour aider quelqu’un dans le besoin… mon éducation est telle que, quand tu fais, tu n’as pas besoin de faire du bruit».