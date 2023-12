Dieudonné Ozi Gagbéi sensibilise au risque du fanatisme avec son œuvre “Foi et Fanatisme dans le monothéisme”

Dieudonné Achille Ozi Gagbéi, Docteur en philosophie à l’Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, a dédicacé son ouvrage intitulé « Foi et Fanatisme dans le monothéisme ». C’était le 23 décembre 2023 à la librairie Carrefour à Cocody Saint-Jean. L’oeuvre vise à sensibiliser au risque du fanatisme religieux.

Cet ouvrage issu d’une étude à partir de la lecture du philosophe Blaise Pascal a été édité par Harmattan Côte d’Ivoire. Il s’agit de la thèse de l’auteur soutenu en 2019, convertie en un livre de 242 pages. Subdivisé en trois grandes parties, « Foi et Fanatisme dans le monothéisme » traite premièrement de « La notion de foi chez Pascal ». Dans la deuxième partie, Dieudonné Achille Ozi Gagbéi expose sur : « L’expression du fanatisme de Pascal ». Quand la troisième partie fait référence à : « La portée des valeurs religieuses face à la violence du fanatisme ».

Selon le Docteur en philosophie, son ouvrage montre que toutes les croyances portent en elles les germes du fanatisme. Pourtant, a-t- il souligné, il faut dissocier le terrorisme du fanatisme.

« Nous voulons sensibiliser l’auditoire et surtout le croyant au risque du fanatisme. Ce n’est ni une question politique, économique ou même juridique. Mais à travers les valeurs que prône la religion telles que la tolérance, l’amour et le pardon, nous pouvons arriver à résoudre le problème du fanatisme et endiguer la violence religieuse », a dit l’écrivain.

Pour sa part, le directeur de thèse de l’auteur, le Professeur Tayoro Gbotta, a indiqué que l’ouvrage traite d’un sujet d’actualité. A l’entendre, c’est une œuvre qui parle de la religion et de ses dérives. Pour lui, les religions monothéistes surtout celles qui se réclament d’Abraham (le judaïsme, le christianisme et l’islam) dont les écritures invitent les hommes à être unis, ont été « malheureusement » utilisées à des fins culturelle, économique et politique.

Par ailleurs, Amon Etien, directeur de la maison d’édition l’Harmattan Côte d’Ivoire, a remercié l’auteur pour son « efficacité » dans le travail.

Notons que Dieudonné Achille Ozi Gagbéi est membre de l’association des Amis et correspondants du centre international Blaise Pascal (Cibp). Il poursuit ses recherches en métaphysique.