Diffusion de fausses nouvelles : 4 personnes interpellées, le Procureur de la République met en garde…

Dans un communiqué du Parquet près le tribunal de première instance d’Abidjan, le Procureur de la République, Koné Braman Oumar, se prononçant sur la diffusion de fausses informations sur les réseaux, a mis en garde tous les auteurs de telles publications.

Dans cette note d’information transmise à Fratmat.info, ce jeudi 2 novembre 2023, il a également mis en garde ceux qui les diffusent, avant d’indiquer qu’ils seront activement recherchés par les services compétents et interpellés afin de leur faire subir la rigueur de la loi pénale. « L’enquête ouverte par la gendarmerie a permis l’interpellation de quatre (4) personnes, ayant participé à une large diffusion de ces nouvelles fausses », a annoncé le Procureur de la République.

Signalons que depuis quelques jours, a constaté le Procureur de la République, des publications sur les réseaux sociaux, relayant un message audio, invitent la population à plus de vigilance dans les jours à venir et à regagner les domiciles à partir de 19 heures.

« Ces publications, dénuées de tout fondement et de nature à créer la psychose au sein de la population et à occasionner des troubles graves à l’ordre public, sont constitutives d’une infraction pénale, prévue et punie par l’article 183 du Code Pénal », prévient le Procureur de la République.