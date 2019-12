Alassane Ouattara et la Première Dame, Dominique, ont offert, le samedi 21 décembre 2019, un dîner en l’honneur de Brigitte et Macron.

Le Chef de l’Etat s’est réjoui de la visite de son homologue français en terre ivoirienne et s’est félicité des relations excellentes de coopération entre la France et la Côte d’Ivoire.

Le Président MACRON a, pour sa part, remercié le Chef de l’Etat et le peuple ivoirien pour l’accueil chaleureux dont sa délégation et lui même ont bénéficié et réitéré sa volonté d’œuvrer au renforcement des relations entre la Côte d’Ivoire et la France.

Signalons que Madame Brigitte Macron est arrivée en Côte d’Ivoire aux côtés de son époux pour une visite officielle de 72 heures.

Yeclo

‘

Comments

comments