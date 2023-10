Diplomatie/ Khadidjata Touré (Ambassadeur de Côte d’Ivoire en Türkiye) : « La coopération avec la Türkiye ne fait que s’intensifier»

A la faveur du 4ème forum commercial et économique Türkiye -Afrique qui s’est tenu les 12 et 13 octobre 2023 à Istanbul, l’ambassadrice de la Côte d’Ivoire en Turquie Khadidjata Touré se félicite des bonnes relations entre les deux pays.

Votre Excellence, vous êtes très engagée dans le renforcement de la coopération entre la Turquie et la Côte d’Ivoire. Quelles ont été les opportunités de ce forum qui est à sa quatrième édition ?

Je peux noter que les choses se sont bien passées. La réunion ministérielle a porté sur « Les défis, opportunités et partenariats entre la Turquie et l’Afrique ». En termes de défis, les questions de sécurité alimentaire, des énergies renouvelables, les changements climatiques et l’accès aux financements pour les entreprises africaines ont été analysées. La place de l’Afrique en tant que terre d’opportunité et de locomotive a été également évoquée. Pour la Côte d’Ivoire, ces opportunités se traduisent en termes d’environnement des affaires très sécurisées, de réglementation sur la fiscalité propice à l’investissement, de projets structurants inscrits au Plan national de développement (Pnd). Lequel accorde une place de choix au secteur privé dans le cadre du financement de ces projets. Au terme de la réunion ministérielle le 12 octobre 2023, un vibrant appel a été lancé aux milieux d’affaires turcs à l’effet de renforcer leurs concours en Afrique en termes d’investissement.

Comment la Côte d’Ivoire peut-elle tirer profit de ce forum ?

La Côte d’Ivoire a été fortement représentée. Le président du Comité national de pilotage des partenariats public-privé (Cnp-Ppp), Kouyaté Moussa, qui a décortiqué le thème « Évaluation des technologies de la santé et promotion des centres touristiques », a présenté la collaboration entre le public et le privé pour un secteur sanitaire adéquat. A sa suite, la directrice générale du Centre de promotion des investissements en Côte d’Ivoire (Cepici), Solange Amichia, a largement évoqué les opportunités d’investissement et l’environnement adéquat des affaires. A ce titre, elle est intervenue sur la thématique du «Financement des investissements et du commerce en Afrique et les relations bancaires avec la Türkiye». Autant donc de sujets qui ont fortement intéressé les participants et hommes d’affaires des autres pays participants. Je souhaite que l’expertise de la Türkiye dans divers domaines, notamment dans celui de la médecine, soit véritablement mise à profit par la Côte d’Ivoire. Concernant les bourses d’études qui sont octroyées aux étudiants ivoiriens, il faut qu’on privilégie ceux qui viennent en Türkiye pour faire des études en médecine car dans ce domaine, la Türkiye a une expertise avérée. C’est pareil pour le secteur de la construction. Je lance un appel également à l’endroit du milieu des affaires ivoirien à entreprendre des activités économiques en Türkiye. Il faut que, de plus en plus, les opérateurs économiques ivoiriens s’installent en Türkiye.

Comment jugez-vous, aujourd’hui, le niveau des relations entre la Côte d’Ivoire et la Türkiye ?

La Côte d’Ivoire entretient de très bonnes relations économiques et commerciales avec ce pays. Tenez, les échanges commerciaux ont atteint plus de 800 millions de dollars en 2021. L’objectif, c’est d’atteindre un milliard de dollars, comme le souhaitent vivement nos deux Présidents. Il faut mettre à l’actif de cette embellie, les visites mutuelles que se sont rendues nos deux Chefs d’État. En effet, en mars 2015, à l’invitation de son homologue turc, le Président Alassane Ouattara qui a effectué un voyage en Turquie, a invité les hommes d’affaires ivoiriens à entreprendre des activités économiques en Türkiye. Son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, en retour, a effectué une visite officielle en février 2016, en Côte d’Ivoire. En avril 2016, en marge du 13e sommet de l’Organisation de la coopération islamique (Oic), le Président ivoirien a, une fois de plus, réitéré sa volonté de voir le milieu des affaires ivoirien entreprendre des activités économiques en Türkiye. Comme on le voit donc, la coopération avec la Türkiye ne fait que s’intensifier. A ce sujet, nous faisons en sorte que la Côte d’Ivoire et la Türkiye s’approchent du chiffre d’un milliard de dollars, au niveau des échanges commerciaux.

Les actions menées à votre niveau pour intensifier la dynamique de la coopération entre les deux nations…

Concernant l’ambassade, nous entreprenons beaucoup d’activités pour donner de la visibilité à cette coopération. Nous avons organisé deux forums à Istanbul auxquels a participé l’ancienne ministre d’État, ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara. Le premier, c’était en marge d’une visite bilatérale que la ministre d’État a rendue à son homologue turc à Ankara, nous avons organisé un forum économique à Istanbul. En plus, elle a participé également, en décembre 2021, au sommet Türkiye-Afrique. A cette occasion, elle conduisait une importante délégation composée de quatre ministres. En marge de cette rencontre, nous avons organisé un forum avec les milieux d’affaires turcs. Il y a eu de l’affluence, les ministres ont pu tenir des rencontres bilatérales avec plusieurs acteurs des milieux d’affaires turcs. Ils sont repartis satisfaits. Tout s’est bien déroulé !

Votre Excellence, quel est le nombre d’Ivoiriens vivant en Türkiye ? Et quelles sont les relations qu’entretiennent mutuellement les membres ?

La communauté ivoirienne en Türkiye est estimée à 2 000 personnes. Mais ce chiffre est approximatif. Étant donné qu’ils sont plus nombreux, les 2 000 ne sont que ceux qui sont immatriculés à l’ambassade. Mais, on est tous conscients du fait que nombreux sont nos compatriotes qui débarquent dans les différents pays européens, sans forcément se faire enregistrer. Donc, ils restent loin des formalités légales. Du coup, ils ne se font pas répertorier par nos services. En notre qualité de responsable diplomatique, nous avons une très bonne relation avec nos compatriotes. C’est une communauté assez bien organisée. Cette communauté comporte en son sein l’association des Ivoiriens résidant en Türkiye, celle des élèves et étudiants ivoiriens résidant en Turquie. Elle se démarque des autres structures associatives, car très bien structurée et bien ordonnée. Nous avons aussi deux associations de femmes avec lesquelles nous travaillons de façon régulière.

Des informations font état de ce que les Ivoiriens qui ne sont pas en règle, ici, vivent la peur au ventre, car les difficultés qui les assaillent sont énormes. Quelles sont les mesures que vous avez adoptées pour apporter des solutions à ce genre de situation ?

À la faveur des dernières élections présidentielle et législatives, la Türkiye a durci sa législation sur l’immigration. Du coup, nos compatriotes et ceux de l’Afrique subsaharienne qui ne disposent pas de titres de séjour se trouvent confrontés à pas mal de difficultés. Nous avons au niveau de la Côte d’Ivoire quelques compatriotes qui se trouvent, actuellement, en détention. Puisque le problème touche un grand nombre d’Africains. Cette situation a été exposée au niveau du groupe des ambassadeurs africains accrédités en Türkiye. Des discussions sont en cours avec les autorités turques (Affaires étrangères et ministère de l’Intérieur) pour qu’une solution soit trouvée, dans l’optique de faire baisser la tension.

L’un des problèmes majeurs auxquels se trouvent confrontés les jeunes africains, aujourd’hui, c’est l’immigration clandestine. Comment y faire face ?

Je voudrais dire aux jeunes qui sont tentés par l’aventure que la Türkiye n’est pas un pays propice à une quelconque aventure. Ce n’est pas un pays où on peut immigrer et espérer prospérer dans l’illégalité. Ici, ce n’est pas possible ! A contrario, c’est plutôt un nation où on gagnerait à bien se former et à asseoir une bonne activité économique. J’exhorte donc les jeunes qui veulent immigrer ici, à venir dans le cadre de leurs études ou se former. Et ensuite, repartir en Côte d’Ivoire avec la tête bien pleine de connaissances, pour se mettre au service du développement. Je saisis l’opportunité pour exprimer ma gratitude à son Excellence le Président de la République, Alassane Ouattara, qui a réagi avec promptitude, lors du récent séisme qui a frappé la Turquie, avec plus de 50 000 morts. Le don fait à ce pays a été fortement apprécié. La solidarité agissante du gouvernement ivoirien s’est également manifestée à l’égard de nos compatriotes. Une aide a été déployée pour toutes les personnes déplacées. Tous nos compatriotes ont également bien apprécié ce geste. En retour, ils ont vivement remercié le Président de la République pour ce soutien.