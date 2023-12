Diplôme académique : 73 étudiants de l’université Al Fourquane reçoivent leurs parchemins de licence

Ils sont 73 étudiants de l’université Al Fourquane, à recevoir leurs diplômes de fin de formation, 21 décembre 2023, à la Caisse de Retraite par Répartition avec Epargne de l’Union Monétaire Ouest Africaine (Crrea-Umoa) d’Abidjan-Plateau. C’est la promotion 2020-2023.

Ces étudiants et étudiantes, pendant trois (3) ans ont été formés en science économique et gestion et science juridique, administrative et politique (droit public et privé). Et ce, dans la dynamique des actions de l’université Al Fourquane à accompagner les étudiants à consolider leur insertion dans la vie professionnelle. La cérémonie s’est déroulée en présence de Bamba Issiaka vice-président de l’université Al Fourquane, des parents et amis venus en grand nombre.

Ce fut l’occasion pour Bamba Issiaka de rappeler que ce n’est ni la fin ou encore ni le début mais les conditions d’une vie professionnelle et surtout la nécessité de mettre en pratique ses atouts.

Selon lui, il s’agit de la formation de fin de cycle des trois ans des uns et des autres, aussi pour permettre à ces étudiants de sortir avec un diplôme durant leur circus universitaire. Pour lui, Une université qui forme et ne décèle pas de diplôme n’est à aucun cas fiable.

Le vice-président de l’université a saisi l’occasion pour adresser solennellement ses remerciements aux personnalités, ainsi qu’aux partenaires techniques et financiers et à la société civile. Il a également expliqué que la mission assignée est d’enseigner et de dispenser le savoir à travers la formation, le travail et le savoir-faire afin de rendre service à la nation et en particulier la société. M. Israël Guebo, président de la fondation Croire, parrain de cérémonie a salué la détermination et le parcours exemplaire de ces diplômés à promouvoir l’excellence et le travail bien fait.

Aussi, a-t-il prodigué de sages conseils à ses filleuls. Il les a invités à continuer à étudier, à s’instruire davantage en vue d’atteindre les objectifs fixés. Dindané Mariam présidente du comité d’organisation (Pco), a au nom de ses camarades tenus à exprimer sa gratitude à la structure formatrice pour l’opportunité faite à leur endroit.