District d’Abidjan : Cissé Bacongo obtient le soutien du maire Aby Raoul

Ibrahim Cissé Bacongo poursuit sa tournée auprès des maires du District autonome d’Abidjan. Il s’est rendu récemment à Marcory pour échanger avec le maire Aby Raoul.

Après les maires des communes du Plateau, d’Attécoubé, de Yopougon et de Cocody, Ibrahim Cissé Bacongo a échangé avec le maire de Marcory, Aby Raoul. À la tête d’une forte délégation, le ministre-gouverneur s’est rendue dans la commune chère au groupe Magic System.

La visite de l’ancien maire de Koumassi à Marcory intervient dans le cadre de sa tournée auprès des maires du District autonome d’Abidjan. Il a profité de cette occasion pour réaffirmer sa ferme volonté de collaborer étroitement avec tous les maires du District.

« L’objectif est de créer une synergie d’actions concrètes sur le terrain afin de renforcer la coopération et la coordination entre les services du District et ceux des mairies. Loin de vouloir se substituer à leur travail, nous aspirons à unir nos efforts pour améliorer les conditions de vie des habitants d’Abidjan. J’ai souligné l’importance cruciale d’une collaboration constructive et bénéfique pour tous, essentielle au succès de nos missions au sein des collectivités territoriales », a confié Cissé Bacongo.

Par ailleurs, Aby Raoul a assuré son hôte de sa totale disponibilité à oeuvrer à ses côtés dans le combat contre le désordre urbain, pour la salubrité et pour l’amélioration des conditions de vie et de travail des concitoyens abidjannais.