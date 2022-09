Dmitri Medvedev: Berlin mène une « guerre hybride » contre Moscou

L’ancien président Russe Dmitri Medvedev s’en est pris à l’Allemagne ce dimanche 04 septembre. Il accuse Berlin de mener une « guerre hybride » contre la Russie.

L’ex-président russe Dmitri Medvedev a accusé dimanche, l’Allemagne de mener une « guerre hybride » contre la Russie, justifiant l’arrêt des livraisons de gaz à Berlin par son comportement « inamical » en plein conflit en Ukraine. Ces déclarations interviennent alors que les relations entre l’Allemagne et la Russie, déjà plombées par le conflit en Ukraine, se sont encore tendues après la suspension par Moscou des livraisons à Berlin par le gazoduc Nord Stream.

« Le chancelier allemand Olaf Scholz dit que la Russie n’est plus un fournisseur d’énergie fiable. Premièrement, l’Allemagne est un pays inamical, deuxièmement elle a imposé des sanctions contre toute l’économie russe (…) et elle livre des armes létales à l’Ukraine », a déclaré Dmitri Medvedev dans un message publié sur Telegram. « Autrement dit, elle a déclaré une guerre hybride contre la Russie. L’Allemagne se comporte comme un ENNEMI de la RUSSIE », a-t-il ajouté. « Et cet oncle [Olaf Scholz] est surpris que les Allemands rencontrent de petits soucis avec le gaz », a-t-il fait mine de s’étonner.

L’Ukraine demande plus de soutien…

Le Premier ministre Ukrainien Denys Chmygal a débuté dimanche une visite en Allemagne, où il espère recevoir un soutien encore plus fort face à la Russie, notamment sur le plan militaire, et tourner la page après de récentes crispations entre Kiev et Berlin. C’est la première visite, à ce niveau politique, d’un responsable ukrainien en Allemagne depuis le début de l’invasion russe en février. Denys Chmygal a rencontré dans la matinée le chef de l’Etat Frank-Walter Steinmeier, avec lequel il a « discuté de la situation militaire, du renforcement des sanctions et de la nécessité de fournir des armes à l’Ukraine », a écrit le Premier ministre sur Twitter.

