Donald Trump déclaré coupable d’agression et de diffamation!

Le verdict est tombé dans le procès civil entre l’ancien président des États-Unis Donald Trump et E. Jean Carroll, et ce, quelques heures seulement après le début des délibérations

Le jury a convenu que Trump était coupable d’avoir agressé Carroll en 1996 dans l’arrière-boutique d’un magasin de Manhattan, à New York, et d’avoir utilisé un langage diffamatoire envers celle-ci lorsqu’elle a décidé de se manifester.

Trump devra donc payer près de deux millions de dollars à Mme Carroll pour l’agression, en plus de près de trois millions de dollars pour diffamation… pour un total de près de 5 millions de dollars!

Trump a déjà riposté sur ce verdict sur son Truth Social, affirmant une fois de plus être victime d’une chasse aux sorcières.

«JE N’AI ABSOLUMENT AUCUNE IDÉE DE QUI EST CETTE FEMME. CE VERDICT EST UNE HONTE – UNE POURSUITE DE LA PLUS GRANDE CHASSE AUX SORCIÈRES DE TOUS LES TEMPS!», a-t-il en effet écrit… en lettres majuscules.

Rappelons que le verdict a été rendu en matière civile, puisque le délai de prescription pour un procès au criminel était terminé.