Dotation de 37 véhicules de type 4X4 à 14 juridictions par le Garde des Sceaux

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme Jean Sansan Kambilé a procédé à la remise officielle des clés de plusieurs véhicules aux chefs de juridiction, notamment, des directeurs de l’administration centrale et aux présidents de 14 sections détachées ainsi qu’aux substituts résidents desdites sections.

Il s’agit au total de 37 véhicules de type 4×4. Suivie d’un vibrant hommage à l’ex-procureur de la République M. Adou Richard Christophe. La cérémonie s’est déroulée, le jeudi 27 juillet 2023, à la salle des pas perdus du palais de la justice d’Abidjan-Plateau. « Avec ces moyens de locomotion, de nouvelles opportunités s’offrent aux animateurs de la Justice, aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan personnel. Ces moyens rehaussent l’image de la Justice et permettent à ses acteurs d’être plus motivés pour le bien des usagers », a précisé, le Garde des sceaux.

Selon lui, la remise de ces véhicules va au-delà de la mise à disposition de moyens de locomotion, pour témoigner de l’intérêt tout particulier que le Gouvernement porte à l’amélioration des conditions de travail des acteurs judiciaires.

Elle marque l’aboutissement d’un travail acharné, engagé depuis près de deux ans. Sansan Kambilé a également réitéré ses vifs remerciements et gratitude au Chef de l’Etat, Alassane Ouattara, et au Premier ministre, Patrick Achi, pour leur immense contribution à la modernisation de la justice et à l’amélioration continue des conditions de travail de ses animateurs.

Danoi Edgar substituant résidant de Bouna a, au nom de ses collaborateurs, traduit sa gratitude au ministre. Il promet de veiller au bon usage du matériel reçu.