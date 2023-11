Double candidature au PDCI-RDA : Thiam, seul gage d’un service public de rupture !

Ce n’est pas un sacrilège ni une offense de ma part. je ne fais qu’observer comme vous. La mort de Bédié, qu’elle soit naturelle ou pas, témoigne de la vigoureuse vitalité du parti qu’il a dirigé depuis la mort d’Houphouët en 1993. Je ne sais pas si nous aurions eu autant de candidats et les 5 que nous connaissons depuis le 17 novembre 2023 du vivant de Bédié. Mais comme dit l’adage ivoirien qui n’a plus de sens avec la cherté de la vie : « trop de viandes ne gâtent pas la sauce » !

Les 5 candidats qui font renaitre le PDCI de ses cendres

S’ils se trouvaient encore des gens pour douter de l’attractivité politique du PDCI-RDA, le nombre de cinq candidats, et non des moindres, devrait leur fermer le clapet ! Le PDCI-RDA attire, mobilise, galvanise. C’est un -parti phénix- qui sait renaitre des évènements douleurs qui le frappent. Il y a selon moi dans cette élection à la présidence du parti, deux niveaux de consensus.

Le premier vient de prendre fin ce vendredi avec la réception des cinq candidatures. Dans un ordre approximatif, tout a commencé par le dépôt d’Akossi, de Guikahué, de Yacé, de Thiam puis enfin de Koumoé. Depuis le premier week-end après la clôture des dépôts de candidatures, le second niveau de consensus avec à la manœuvre Monsieur Cowppli-Boni, est en marche. Ici, il y a l’initiative du parti qui est prolongée par une proposition d’entrée qui vise à éviter au parti des joutes fratricides. Dans le pool des candidats, il y a des schémas-compatibles. Non loin de là il y a les intérêts supérieurs du parti. De mon point vu, la nature du consensus à venir ne peut pas échapper à Monsieur Cowppli-Boni. Selon moi il le tient déjà mais je n’en connais pas la couleur du ticket.

Plusieurs combinaisons à deux sont « profitables » même si le fait qu’ils soient cinq peut constituer un facteur de complicabilité. La piste du contournement qu’est la recherche du consensus, apparait aussi comme un palliatif factuel aux textes. À la comptabilité du parti les choses sont beaucoup plus simples. Là-bas, on se frotte les mains, là-bas aussi, on se congratule ! Cinq candidatures sont normalement égales à 100 bâtons ! Toutefois, il peut arriver qu’un candidat à la candidature ne soit pas à mesure de satisfaire toutes les conditions et qu’il en soit débouté pour cette raison. Notamment au sujet du versement sans acompte de la caution de 20.000.000 !

Le consensus ?

À propos de la recherche irréfragable du consensus, peut-on lui reprocher de n’être pas démocratique ? J’avoue que je n’ai pas moi-même fini de cerner cette question ! Je suis presque sûr que nos textes qui n’envisageaient pas de tels arrangements, n’y est pas tout à fait solidaire ! Toutefois, je n’ai rien contre le consensus tant qu’il profite à mon candidat. Le vendredi 17 novembre, quelques minutes après le dépôt de sa candidature, mon candidat de prédilection a dit ceci : « …je suis candidat au privilège de vous servir. Un Président sert et ne sert pas ».

Effectivement, ceux qui n’ont jamais eu le privilège de travailler sous ses ordres ou de fréquenter son environnement de quelques raisons, peuvent penser qu’il fait-la une remarquable entrée dans les poncifs démagogiques ! Eh bien non ! En ma qualité d’acteur passif d’une anecdote dont j’ai été témoin oculaire pendant tout son séjour managérial au Bnetd, je peux vous dire que ce ne sont pas des mots en l’air. Je ne vais pas ici vous relater mille histoires relatives à son approche de la chose publique, une seule suffirait pour convaincre les plus sceptiques. Je vais vous la raconter comme si on était au maquis, après un ou deux ballons de « bissap ».

Donc comme cela, il arrive à la DCGTX en 1994. Bédié avait fait appel à lui pour matérialiser sa vision du développement de la Côte d’Ivoire, car déjà à cette époque il avait la graine du meilleur. Il dépose ses valises et ses mortiers dans la résidence de fonction que le site actuel du bnetd héberge. Dans la première journée, il se rend compte que les quittances d’eau, de courant, de téléphone, de gaz et les salaires du personnel de maison étaient à la charge de la poule aux œufs d’or, c’est-à-dire la DCGTX. Sur le champ, il a demandé à qui de droit de procéder à la normalisation de ceci, et qu’à l’avenir, c’est son nom (exclusif) qui devait figurer sur toutes les factures et dépenses domestiques. Aussitôt dit, aussitôt fait.

Dans la foulée, il a exigé qu’il lui soit attribuée une dotation de carburant juste pour le véhicule de fonction. Pour ne pas faire travailler en heures supplémentaires, notamment les week-ends, le chauffeur que l’entreprise avait mis à sa disposition, il en embaucha un qu’il payait de sa propre poche. Voilà le témoignage qu’on peut faire sur sa profession de foi qui dit : « un Président sert et ne sert pas » !

Il ne va apprendre à servir, il ne sait pas le faire. Là où ses devanciers (Cesaréo et Eiffel) profitaient des larges « privilèges » de l’entreprise, lui le très tempérant y a mis de la normalité. Ne le dites pas trop fort, tous ceux qui lui ont succédé depuis, profitent de la poule aux œufs d’or sans état d’âme. En cinq années de management à la DCGTX puis au bnetd, Dieu seul sait combien de deniers publics il a fait gagner à son entreprise par cette austérité sur lui-même ! En réalité au bnetd ce ne sont pas les DG qui font la réputation de la boite. C’est le personnel de qualité qui s’y trouve déjà.

Là-bas il y a une culture de l’excellence et du rendement qui malheureusement depuis son départ, se défile au fil des successions. A ce titre du temps de THIAM, il a fait embaucher des gens comme : Mme Dadié, Messieurs Kié Charles et feu Kouassi Nguessan Edouard décédé dans la nuit du 27 au 28 février 2023 etc… Pour tout vous dire, il y a longtemps que Thiam se sait un avenir et un destin de premier choix. On a l’impression que partout où il passe en plus de sa grande taille, il isole de ses mains en l’air, sa réputation qu’il veut sans tâches. C’est quelqu’un qui n’a fait que préserver sa réputation des morsures létales de la vie mondaine. Il a toujours su ou il allait, comment il devait y aller et avec qui ! Il est le seul chemin que le PDCI-RDA doit emprunter à ce tournant, pour espérer déboucher sur le boulevard du pouvoir qu’il n’arrive plus à rallier depuis que celui-ci lui a été soufflé indûment en 1999.

Toute autre aventure serait de la « sorcellerie ». À toutes fins utiles, c’est par le décret n° 96-676 du 4 septembre 1996, qu’il a été permis à la DCGTX de porter la dénomination du bnetd. Ce qui ne fait pas de Thiam un facteur de transition ?! Au fait sur quoi planchent M. Cowppli-Boni et les sages du parti ? Sur un ticket ou une candidature unique aux deux postes à « garnir » ? D’ici-là, c’est la silhouette d’une colonne de (grande) fumée blanche qui est attendue avant le samedi 16 décembre 2023 ! Nos adversaires ont le souffle court et ils ne trouvent plus le sommeil. Le paradoxe serait qu’au soir du 16 décembre ils soient plus heureux et nous un peu plus malheureux et confus. Attention !!!