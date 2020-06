Doumbia Major à Bédié « Exclure de la compétition, ses adversaires, par des artifices textuels. Y a t’il plus grande et cynique violence que ça ? »

Selon Doumbia Major qui réagit à la convention du PDCI, « Bédié serait est le spécialiste de l’élimination de ses potentiels adversaires par les textes ».

Bédié est le spécialiste de l’élimination de ses potentiels adversaires par les textes.

C’est cette propension qu’il a à organiser des compétitions politiques où il est le seul qu’on doit choisir, en éliminant en amont et avant la compétition, tous ses adversaires sérieux, (avec des textes), qui a conduit le pays dans le chaos et la guerre.

Exclure, exclure et exclure de la compétition, ses adversaires, par des artifices textuels:

Y a t’il plus grande et cynique violence que ça ?

Eh bien, voilà comment il met le feu aux poudres, et quand ça explose, c’est pour après venir s’asseoir et jouer au pacifiste et à l’innocent, en cherchant à culpabiliser ceux qui ont refusé leur exclusion et la soumission à sa volonté de mauvais joueur.

Lire sur Yeclo

Comments

comments