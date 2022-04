« Drogba ne répondait pas aux appels ni aux… »: un président de club rompt le silence￼￼

Laminé sur la toile pour n’avoir pas voté l’ancien capitaine des Eléphants de la Côte d’ivoire dans le cadre de l’élection du président de la FIF, le président du Sporting club de Gagnoa, Yssouf Diabaté est finalement sorti de son silence pour faire des mises au point.

Connu comme l’un des fans et soutiens inductibles de Didier Drogba dans la course à l’élection du président de la Fif qui s’est déroulée samedi 23 avril, les Ivoiriens ont été choqués de réaliser que le député-maire de la commune de Gagnoa, et président du Sporting club de Gagnoa, Yssouf Diabaté a finalement tourné le dos à Drogba.

Selon les médias locaux, le président de ce club de Ligue 1 a finalement accordé sa voix à Yacine Idriss Diallo qui a d’ailleurs remporté l’élection le samedi 23 avril dernier. Une situation qui a obligé les supporters du club à adresser une convocation au président afin de demander des explications.

Fatigué d’être sévèrement critiqué, Yssouf Diabaté a finalement décidé de justifier son choix. » J’ai fait des palabres pour Didier Drogba ici à Gagnoa et dans ce pays. J’aime Didier Drogba comme tout le monde. Feu Sidy Diallo et Sory Diabaté ont rendu de nombreux services au Président de Guerry FC, mais il a fait son choix.

Je ne suis pas venu pour m’éterniser à la tête du Sporting de Gagnoa. Tôt ou tard, je vais partir. Mes joueurs sont à 100% Drogba, toute ma famille, même le dernier. Je dis n’importe quoi. Mettez-vous à ma place. On t’appelle, tu ne décroches pas. On t’envoie SMS et tu réponds: tu m’appelles pour me dire quoi », a déploré Yssouf Diabaté.

Pour rappel, l’ancien buteur de Chelsea a terminé troisième avec 21 votes. Idriss Diallo a occupé la première place avec 46,46% et Diabaté Sory 39,37%. Largement boycotté par les président de clubs, Didier Drogba a fermé la marche avec 16,54%. Une défaite qui a choqué les fans du footballeur dans le monde.

