Du sucre de contrebande saisi au poste-frontière de la police de Soko à Bondoukou

Le chef de poste de la police frontalière de Soko, une localité située à une dizaine de kilomètres de Bondoukou, commissaire Kouakou Modeste Tano, a procédé, à la saisie de 2,5 tonnes de sucres de contrebande, vendredi 29 décembre 2023, transportés par une voiture.

» A peine arrivés, que nous avons mis en place un dispositif sécuritaire, qui nous a permis d’interpeller un véhicule de marque Opel, vendredi 29 décembre 2023, contenant 2,5 tonnes de sucre de contrebande. Nous l’avons interpellé et avons rendu compte .à la hiérarchie », a expliqué samedi caire Kouakou.

Pour lui, depuis sa prise de fonction, le 27 décembre, il a mis en place un système de sécurité qui a porté ses fruits. » Toutes les sorties étaient pourvues en homme, certainement, il a voulu tester le nouveau système mis en place. Malheureusement pour lui, il a été pris « , a-t-il précisé, avant de féliciter ses hommes pour cette adresse.

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, a procédé mercredi à l’inauguration de deux postes frontières à Soko et à Takikro en vue de renforcer la sécurité à la frontière au nord-est de la Côte d’Ivoire.

La construction de ces deux postes frontières, lieu de passage terrestre entre la Côte d’Ivoire et le Ghana, s’inscrit dans le cadre de deux projets, que sont le projet de renforcement d’une part des capacités des autorités de la Côte d’Ivoire pour apporter une réponse intégrée à la traite des êtres humains et au trafic illicite des migrants et le projet de renforcement de la sécurité frontalière et la résilience des communautés frontalières dans le golfe de Guinée.

La coopération allemande (GIZ), par son appui technique et financier à l’État de Côte d’Ivoire, a permis la construction des postes frontières de Soko, Takikro, Ohidougou de N’Gadana, réalisés par l’Organisation internationale pour les migrants (OIM).