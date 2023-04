EARTH HOUR 2023 – Des jeunes montrent la beauté de la nature à Madagascar

« Une terre, une maison », tel était le thème de la célébration d’Earth Hour 2023 en mars dernier. Dans le cadre de cette célébration, le mur extérieur de l’EPP Antanimena III a été décoré de peintures. Une œuvre, réalisée par huit jeunes, pour montrer la beauté de la nature à Madagascar.

Quelques-uns de ces jeunes ont fait part de leurs impressions respectives.

Ilo Mandrindra Rasolofonirina(Ilo Mandrindra)

« Une terre, une maison » représente le nom de Madagascar. Madagascar c’est la Terre et c’est aussi la maison. Autrement dit, nous vivons tous ensemble dans une même maison et on peut dire que nous formons une seule famille. Lorsqu’une famille vit dans une maison, elle prend soin de son environnement et des choses qui se trouvent dans sa maison et sur sa terre. Le but de ce travail est d’inciter chacun à prendre en compte l’environnement. Il est également utilisé pour attirer les gens, en particulier ceux qui ne savent pas qu’il y a beaucoup d’êtres vivants qui vivent avec nous. Après tout, il existe de nombreux animaux et plantes uniques à Madagascar que les enfants et les générations futures ne connaissent pas encore. Il est nécessaire de les informer car ils sont une ressource précieuse pour nous et ils sont menacés d’extinction à cause du changement climatique.

Ici, j’encourage chacun à utiliser ses talents et ses compétences pour inciter le grand public à respecter l’environnement. Personnellement, je dessine et peins et je vais faire prendre

conscience aux gens que ces animaux existent à Madagascar et qu’il faut en prendre soin et les soigner.

Le dernier message que je veux transmettre à tout le monde est qu’il y a beaucoup de choses naturelles qui ont été endommagées et que nous devrions les restaurer. Nous devons aussi, en particulier les jeunes, prendre soin des êtres vivants qui existent encore dans notre pays afin qu’ils ne disparaissent pas dans un avenir

proche.

Michaël Ramananjanahary– Ramosalà (artiste dans le domaine de la peinture et son entourage).

« Madagascar regorge de nombreuses belles choses naturelles, qui vivent avec nous sur cette Terre unique. Le tableau est un aperçu de la nature : « nous sommes là, nous existons, et nous ne sommes qu’une Maison, une Maison vit ».

La raison qui m’a poussé à y participer est de montrer l’apport de l’art dans l’éducation, la sensibilisation et le développement de la ville. Connaître et respecter l’environnement ! Une terre, une maison, un art !

Amboara Andriatongarivo– Adhara, (artiste multidisciplinaire)

« Cette peinture a été réalisée pour rappeler que la Terre est commune, non seulement aux humains, la Terre ne nous appartient pas seulement, mais elle est commune aux animaux et à tous les êtres vivants. Si nous détruisons, tout le monde devient une victime. Il est juste que le monde qui nous entoure soit protégé et nourri. C’est aussi un avantage pour nous d’avoir des espèces d’animaux et de plantes que l’on ne trouve qu’ici à Madagascar, une autre raison importante pour laquelle nous devons en prendre soin car elles sont notre richesse. Je veux participer à la protection de l’environnement, c’est un devoir, et je veux aussi donner l’exemple aux jeunes pour qu’ils y participent. Lorsqu’il n’est pas nuisible, il participe déjà à la protection. Si vous avez des compétences, des talents ou des dons, c’est bien si vous les partagez avec la terre et l’environnement, quand vous nous voyez le faire, d’autres veulent le faire aussi ».

Ny Antsa Raoël Randretsamanana– Ny Antsy Raoël (artiste peintre aquarelliste)

« La peinture que nous avons faite à Antanimena est une prise de conscience et une information pour tous que nous ne sommes pas les seuls humains vivant sur cette Terre, mais un lieu que nous partageons avec divers animaux et plantes. Nous devons respecter la société avec la nature parce que nous semblons les détruire.

C’est une responsabilité humaine d’informer qu’il y a des animaux qui ne peuvent être trouvés qu’à Madagascar. Ils sont un grand trésor pour nous et doivent être protégés.

C’est ce qui m’a motivé à participer à cette peinture car j’ai utilisé le talent que j’avais pour apporter ma contribution à la nature. L’environnement est très précieux, mais il est en train d’être détruit. L’air est sale, il y a aussi la question de la pollution. Les gens détruisent la forêt parce qu’ils cherchent un peu d’argent qui ne dure pas longtemps mais ils détruisent des arbres qui sont des ressources précieuses.

Mon message est qu’en tant qu’êtres humains, nous devrions d’abord protéger l’environnement, mais il semble que nous le détruisions. Il y a ceux qui essaient de protéger l’environnement, mais il y a aussi ceux qui ne sont pas encore conscients et le détruisent. Nous devons être conscients et nous devons trouver d’autres solutions telles que l’écotourisme pour gagner de l’argent mais pas pour détruire la nature ».