Échec des Éléphants : Le père Basile Diané évoque les raisons spirituelles

Le père Basile Diané donne les raisons spirituelles du naufrage de la Côte d’Ivoire face à la Guinée Équatoriale à la CAN 2023. L’homme religieux appelle les Ivoiriens à l’humilité.

La Côte d’Ivoire n’a pas été à la hauteur devant la Guinée Équatoriale lors de la 3e journée de la Coupe d’Afrique des Nations. Seko Fofana et ses coéquipiers ont été laminés (4-0) sur leurs propres installations au stade olympique Alassane Ouattara. Pour le père Basile Diané, « les raisons de cet échec sont spirituelles ».

Dans un texte publié sur la page Facebook du journal Catholikia, le prélat estime que la Côte d’Ivoire est trop arrogante. « Dieu nous a abaissés. Sachons rester modèles dans notre vie, car Dieu ne siège pas dans l’arrogance et le m’as tu vu. On a voulu étaler une certaine forme de richesse extérieure et d’arrogance en montrant des réalisations ordinaires qu’on a vite fait de transformer en extraordinaires et exceptionnelles.On a voulu saupoudrer les vraies problèmes du pays qui se résument pour beaucoup à la cherté de la vie, aux nombreuses personnes accusées et emprisonnées injustement sans aucun jugement ou avec un jugement biaisé », a déclaré le père Basile Dianél

Le prêtre a ajouté aussi que les Ivoiriens ont voulu mettre en exergue leur richesse extérieure en montrant des réalisations ordinaires affublée de caractère extraordinaire et exceptionnel.

« On a voulu saupoudrer les vraies problèmes du pays qui se résument pour beaucoup à la cherté de la vie, aux nombreuses personnes accusées et emprisonnées injustement sans aucun jugement ou avec un jugement biaisé. On a cassé des maisons et des commerces sans aucune forme d’humanisme et de compassion, on a fait de la surenchère dans la vente des tickets ,le recrutement d’un entraîneur équivoque aux compétences relatives en dehors des règles établies par les propres dirigeants, etc. Tous les ingrédients étaient réunis pour recevoir une forme de « châtiment divin », a-t-il assuré.

Entre temps, une vieille de 70 ans résidant dans le village d’Akradjo (dans la localité de Dabou) a avoué avoir vendu mystiquement le match Côte d’Ivoire-Guinée Équatoriale au détriment des Ivoiriens.