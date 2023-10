Économie circulaire : Les Districts autonomes s’engagent à soutenir la sensibilisation et la recherche

L’ensemble des 13 Districts autonomes se sont engagés le 20 octobre 2023 au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, à apporter leurs soutien à la recherche et la sensibilisation dans le cadre la promotion et le développement d’une économie circulaire en Côte d’Ivoire. C’était au cours de la cérémonie de clôture officielle de l’édition 2023 d’Eco-Cir, le premier Forum africain sur l’économie circulaire (18 – 21 octobre).

Ce sont le ministre-gouverneur du District autonome du Denguélé, Gaoussou Touré et le vice-gouverneur du District autonome d’Abidjan, Vincent N’Cho Kouaoh qui ont exprimé cette adhésion des collectivités locales. Un Standing Ovation à donc été fait au Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de vie, Robert Beugré Mambé, initiateur du Forum.

Cet engagement des Districts autonomes et de l’ensemble des collectivités locales figure en bonne place parmi les recommandations formulées par la soixantaine d’experts de divers parties du monde. Les élus locaux sont donc invités à créer des fonds pour sensibiliser les populations et accompagner les projets d’économie à même de mettre en valeur les potentialités de leurs différentes circonscriptions administratives.

De l’implication des chercheurs, inventeurs et porteurs de projets

Les chercheurs et les inventeurs ont donc été appelés à proposer des solutions qui puissent permettre l’exploitation des déchets de toutes sorte tout en créant des emplois durables. Un plaidoyer a été fait en leur faveur en direction des autorisations politique dont l’engagement a été expressément sollicité.

Il a d’ailleurs été recommandé d’intégrer les concepts d’économie circulaire et d’emplois verts dans les programmes d’enseignement dès la base du cursus scolaire. Les experts ont aussi suggéré que cette intégration de l’économie circulaire dans les curricula soit constamment en lien avec la recherche et l’innovation.

Trois start-ups se sont dégagées démarquées sur la quarantaine qui ont présenté des projets. Ce, en s’illustrant dans la collecte des ordures ménagères à travers une poubelle intelligente, la transformation de la banane plantain trop mure et inutilisé, puis l’usage des déchets issus de la production de beurre de karité.

Les lauréats ont reçu l’assurance du DG de l’Ieca, Kopieu Gouanou et du Dg de l’institut national polytechnique Houphouët-Boigny – représenté par Yao Benjamin – d’être accompagnés dans le développement de leurs idées.