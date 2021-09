Economie: le marché de cheveux en Afrique, une source de revenus incroyable

Les tissages, les perruques, les extensions de cheveux et les défrisants à la crème sont le moteur de l’industrie capillaire afro de plusieurs milliards de dollars.

Mais avec les dégâts causés par le tissage ou les extensions et le nouvel élan de porter les cheveux au naturel, ce marché est en pleine mutation. Quels sont les enjeux économiques autour des cheveux afros ? Les cheveux sont-ils devenus un instrument de revendication politique ? Comment réagissent les marques ?

Marie-Jeanne Serbin Thomas, rédactrice en chef du magazine Brune

Chimène Sossah, directrice ducentre de coiffure et de beauté Lorenor à Cotonou et fondatrice de l’ONG Ekin, dont l’initiative des Trophées Aské vise à honorer la femme africaine dans sa capacité à entreprendre, gérer, innover et à impacter sa communauté, voire l’Afrique.

Et un entretien avec Stéphane Lagarde, correspondant de RFI en Chine, pays leader sur le marché du cheveu transformé

