Education civique : Le Crpa sensibilise les organisations de la société civile

« Promouvoir les valeurs civiques chez les jeunes pour construire la nation ivoirienne». Tel est le thème du séminaire de formation et de présentation du guide d’éducation civique et politique. Il est organisé par le Centre de recherche politique d’Abidjan (CRPA) en collaboration avec la National endowment for democracy (NED).

La rencontre s’est déroulée, le 27 janvier 2024, à Abidjan, Cocody-Angré. C’était en présence des hommes et femmes de l’organisation de la société civile, des leaders de partis politiques, les chefs coutumiers et religieux, les groupes communautaires et les étudiants.

Selon Dr Flan Moquet, directeur du Crpa, l’objectif visé est le renforcement du sentiment d’appartenance à une communauté de destin, transcendant les divergences ethniques et religieuses. Et ce, pour un idéal plus grand, c’est-à-dire, celui de la nation ivoirienne.

Il s’est agi, d’une part de diffuser les valeurs de l’idéal national et d’autre part, d’enseigner aux populations cibles les valeurs civiques qui militeront en faveur de la construction de la nation ivoirienne.

A travers cette action, il s’agit également de soutenir les initiatives locales et nationales pour la construction de la nation (nation building) par la promotion des valeurs civiques chez les jeunes gens. Tout en sachant que cette frange constitue 60 % de la population ivoirienne.bElle est composée d’élèves, d’étudiants et de membres d’associations de la société civile, des leaders de jeunesse d’associations religieuses et politiques. À l’en croire, il est impérieux de leur inculquer les valeurs civiques qui ont vocation à susciter le sentiment d’appartenir à une communauté de destin.

De son côté, Thimothé Adamou, chercheur associé au Crpa a indiqué que la question de l’éducation civique est d’une importance capitale pour la jeunesse.

Le document (le guide) vient ainsi contribuer à consolider les acquis en termes scientifique et participative au processus de construction de la nation.

Notons que plusieurs thématiques ont meublé également cette journée. Notamment, « La société civile à l’œuvre de la cohésion sociale : actions remise en cause et perspectives » ; « Jeunesse est égale à nation : pourquoi et comment ? » ; « La colère sociale comme ressource : mobiliser les divisions et conflits sociaux pour produire la nation durable », etc.

Il faut souligner que plusieurs localités vont bénéficier de l’initiative à savoir Abengourou, Gagnoa, Man et Korhogo et Yamoussoukro etc.