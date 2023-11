Education et lutte contre la pauvreté: La Fivso soulage 300 orphelins et 50 veuves

Ouf de soulagement pour trois cents enfants orphelins scolarisés et 50 veuves qui viennent de bénéficier de kits scolaires et alimentaires. L’initiative émane de la Fondation internationale de soutien des veuves et orphelins (Fisvo). C’était au cours d’une cérémonie qui s’est déroulée le 21 octobre 2023, au sein de cette institution, à Abidjan-Plateau.

Cette double distribution de kits a pour objectif de venir en aide à ces deux catégories de personnes qui, plus que jamais, ont besoin d’aide et de secours. Car, sans parents et sans époux, la vie devient, tout de même, difficile.

C’est pourquoi, pour le président de cette Fondation, Assamoa Eric Olivier, depuis sa création, la Fevsi, se présente comme un «instrument qui vole constamment au secours des personnes démunies et les couches vulnérables ». Aussi, a-t-il promis de maintenir le cap pour être, toujours, à leurs côtés.

Cette initiative, il faut le souligner, s’inscrit dans la droite ligne des activités de cette fondation chrétienne qui œuvre pour l’éducation et la protection des enfants, mais aussi dans le cadre de l’autonomisation de la femme.

Au-delà, à travers cette activité, la fondation veut apporter sa pierre à la construction aux Objectifs du développement durable (Odd). Notamment, en son volet 4, relative à une éducation de qualité. C’est-à-dire, «assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie». Elle cadre aussi avec l’Odd 2 (Zero faim) qui concerne la lutte contre la faim et les mesures à mettre en œuvre pour assurer une meilleure sécurité alimentaire.

Par ailleurs, dans le cadre de ses activités, la Fisvo collabore étroitement avec des partenariats de qualité, telles que des ong et associations. Il s’agit, entre autres, des Ong Mien Moh, Asdpva, Orphelinat Petits Anges, Église Misape, l’église Méthodiste de Songon. Elles ont, à ce titre, bénéficié d’appuis qui devront leur permettre de réaliser certains objectifs majeurs, au niveau de leurs activités.