Education: Le classement 2022 des meilleures universités du monde

Le classement des meilleures universités du monde selon THE (Times Higher Education) vient de paraître. Comme chaque année, il met en avant les établissements qui se distinguent par la haute qualité de leur recherche ou de leurs enseignements. Des universités haïtiennes et dominicaines ne figurent pas dans ce classement.

Quelle est la meilleure université du monde ? S’il est difficile (et très subjectif) de répondre à cette question, certains essaient d’apporter quelques éléments de réponse. C’est notamment le cas de THE qui réalise chaque année un classement des établissements les plus prestigieux de la planète.

Comme à l’accoutumée, tu découvriras les universités qui offrent le cadre d’études le plus international possible ou celle dont la qualité des enseignements n’est plus à prouver. Le classement 2022 des meilleures universités du monde selon THE te servira également de boussole pour choisir ton échange, même si tu peux également te baser sur ce palmarès des meilleurs établissements américain !

La méthodologie du classement 2022 des meilleures universités du monde

Pour réaliser ce classement des meilleures universités du monde, THE s’est penché sur 5 critères :

La qualité des enseignements (30%)

La recherche (30%)

L’influence des travaux de recherche (15%)

L’international (7,5%)

Les revenus issus de la recherche (2,5%)

Pour les deux premiers critères, le classement THE se base avant tout sur une enquête qui évalue la réputation d’une université en matière de recherche et de qualité des enseignements. Le média a également souhaité mettre en avant les revenus issus de la recherche, indiquant que la capacité d’une université à vendre des innovations auprès des entreprises s’inscrit désormais au cœur des préoccupations de ces établissements.

Le classement 2022 des meilleures universités du monde sur le plan académique

Sans surprise, la Ivy League est très bien représentée dans ce sous-classement thématique qui met en avant les meilleures universités du monde sur le plan académique. On retrouve donc Harvard, en première position, avec un score de 94,5/100, suivie de CalTech (California Institute of Technology), qui a obtenu la note de 93,6. Enfin, le top 3 est clôturé par Stanford dont le score est de 92,3.

La Chine se place à la 4e position, avec Peking University (91,4). En revanche, il faut attendre la 14e place pour retrouver UC Berkeley, qui est pourtant en tête du classement des meilleures universités américaines selon Forbes. La France, quant à elle, n’apparaît qu’à la 31e position du palmarès de THE, sur le critère de la qualité des enseignements. C’est avec PSL – un groupement d’écoles qui réunit l’Université Paris-Dauphine, l’ENSAD ou MINES ParisTech – qu’elle se distingue.

Rang académique Rang classement général Établissement Note académique

1 2 Harvard 94,5

2 2 CalTech 93,6

3 4 Stanford 92,3

4 16 Peking University 91,4

5 1 Oxford 91

6 5 Cambridge 90,9

6 5 MIT 90,9

8 9 Yale 90,7

9 7 Princeton 89,5

10 16 Tsinghua University 88,1

11 11 Columbia University 87,8

12 10 The University of Chicago 87,2

13 35 The University of Tokyo 86,9

14 8 UC Berkeley 85,7

15 13 University of Pennsylvania 84,5

Les universités qui offrent la meilleure expérience internationale

Pour réaliser ce classement des meilleures universités du monde, THE s’est bien évidemment concentré sur l’expérience internationale, un critère très important pour les étudiants. Le média a évalué plusieurs critères : la proportion d’élèves étrangers, une dimension qui compte pour 2,5% du score obtenu au classement global, la part de professeurs internationaux (2,5%) et les collaborations et partenariats noués à travers le monde (2,5%).

Sur ce critère, les universités chinoises font figure d’exemple parmi les établissements d’enseignement supérieur de la planète. Dans le top 5, l’Empire du Milieu affiche 6 universités, à commencer par la Macau University of Science and Technology, une institution qui obtient le score de 99,9 sur ce critère. Elle est suivie par la City University of Hong Kong (99,7) et l’University of Luxembourg (99,5), une université qui ex aequo avec l’Università della Svizzera italiana.

Rang académique Rang classement général Établissement Note académique

1 251-300 Macau University of Sciences and Technology 99,9

2 151 City University of Hong Kong 99,7

3 251-300 University of Luxembourg 99,5

3 301-350 Università della Svizzera italiana 99,5

5 201-250 University of Macau 99,4

6 301-350 Qatar University 99,1

7 30 University of Hong Kong 98,8

7 401-500 University of Sharjah 98,8

9 401-500 Hong Kong Baptist University 98,7

10 401-500 University of Geneva 98,6

11 40 École Polytechnique Fédérale de Lausanne 98,3

12 127 Maastricht University 98,1

13 15 ETH Zurich 97,9

14 66 The Hong Kong University of Science and Technology 97,8

15 12 Imperial College 97,5

Le classement 2022 des meilleures universités du monde : La recherche

La recherche est au cœur de l’ADN des universités du monde entier. C’est ce qui permet de dispenser les formations les plus actualisées possibles, mais aussi de vendre des innovations ou des travaux aux entreprises. Celles-ci investissent d’ailleurs grandement dans la recherche au travers des doctorats ou des chaires. L’EDHEC a d’ailleurs réalisé un spin-off avec un laboratoire de recherche revendu pour plus de 200 millions de dollars.

Sur le critère de la recherche, ce sont les universités anglosaxones qui dominent le classement. Sans surprise, Oxford (99,6), Cambridge (99,5) et Harvard (98,9) forment le trio de tête. Les écoles sont suivies de près par CalTech (96,9) et Stanford (96,8).

Rang académique Rang classement général Établissement Note académique

1 1 Oxford 99,6

2 5 Cambridge 99,5

3 2 Harvard 98,9

4 2 CalTech 96,9

5 4 Stanford 96,8

6 8 UC Berkeley 96

6 7 Princeton 96

7 16 Tsinghua University 95,7

9 16 Peking University 94,6

10 5 MIT 94,4

11 18 University of Toronto 93

11 9 Yale 93

13 15 ETH Zurich 92,4

14 13 Johns Hopkins University 90,8

15 10 The University of Chicago 90,6

Le classement 2022 des meilleures universités du monde : Le top 50

Rang École Score

1 Oxford 95,7

2 CalTech 95

2 Harvard 95

4 Stanford 94,9

5 Cambridge 94,6

5 MIT 94,6

7 Princeton 93,6

8 UC Berkeley 92,2

9 Yale 90,8

10 The University of Chicago 89,8

11 Columbia 89,6

12 Imperial College 89,1

13 Johns Hopkins University 88,4

13 University of Pennsylvania 88,4

15 ETH Zurich 88,2

16 Peking University 87,5

16 Tsinghua University 87,5

18 University of Toronto 87,2

18 UCL 87,2

20 UCLA 86,7

21 National University of Singapore 85,2

22 Cornell 85

23 Duke 83,5

24 University of Michigan-Ann Arbor 83,1

24 Northwestern University 83,1

26 NYU 82,4

27 London School of Economics and Political Science 80,8

28 Carnegie Mellon 80,6

29 University of Washington 79,8

30 University of Edinburgh 78,9

30 University of Hong Kong 78,9

32 LMU 78,6

33 University of Melbourne 77,8

34 UC San Diego 77,7

35 King’s College 76

35 The University of Tokyo 76

37 Columbia 75,8

38 TUM 75,6

39 Karolinska Institute 74,3

40 Eécole Polytechnique Fédérale de Lausanne 74,1

40 Paris Sciences et Lettres (PSL) 74,1

42 Heidelberg University 73,6

42 KU Leuven 73,6

44 McGill 73,4

45 Georgia Tech 73,3

46 Nanyang Technological University 73

47 University of Texas at Austing 72,9

48 University of Illinois at Urbana-Champaign 72,6

49 Chinese University of Hong Kong 71,3

50 University of Manchester 71,2

