Éducation nationale : 144 véhicules de service mis à la disposition des directeurs

La ministre de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation, Mariatou Koné, a procédé le jeudi 12 janvier 2023 au lycée Sainte Marie de Cocody, à la remise officielle des clés de cent quarante-quatre véhicules aux directeurs régionaux et chefs de circonscription de son département ministériel.

L’acte est historique. Tous les directeurs centraux et régionaux ainsi que les Inspecteurs de l’éducation nationale (Iep) ont désormais des véhicules de service. Ce qui va permettre au ministère d’assurer la couverture de l’ensemble du territoire national.

Selon la ministre de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation, ces matériels roulants contribueront à renforcer la capacité opérationnelle des directions centrales, régionales, départementales, des inspections d’éducation préscolaire et primaire. « Les moyens sont là, je vous engage à parcourir toutes les circonscriptions. Que rien ne vous échappe désormais, parce que c’est dans les zones insoupçonnées que se joue le destin de l’école », a expliqué la ministre.

Elle a invité les récipiendaires à veiller à l’entretien du matériel de service. La ministre les appelés à la responsabilité citoyenne qui commande à chacun de participer à une gestion saine des finances de l’État.

Pour la ministre de l’Éducation nationale, cette dotation en matériels roulants, qui vise à renforcer les capacités opérationnelles des directeurs centraux, régionaux, des chefs d’antenne de la pédagogie et de la formation continue, des inspecteurs de l’enseignement préscolaire et primaire (Iepp), participent à l’instauration d’une école de qualité.

Il faut rappeler que le ministère avait remis, en 2022, 35 engins flambant neufs aux structures sous tutelle, en vue de renforcer leur mobilité. Le montant de l’investissement est de 957 millions de FCfa.

À travers cette initiative, la Côte d’Ivoire, qui aspire à reconquérir sa place de leader dans le milieu éducatif sous-régional et régional, entend mettre tout en œuvre grâce au leadership du Président de la République, Alassane Ouattara, avec le soutien du Premier ministre Patrick Achi, pour redorer l’image de marque de l’école ivoirienne.

« Nous avons réussi avec la participation de tous, l’organisation des états généraux de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation. Les premières mesures issues de ces assises inclusives sont rentrées en application au cours de cette rentrée scolaire 2022-2023. La contribution de tous est attendue davantage pour l’amélioration et la transformation qualitative de l’école ivoirienne et c’est ensemble, dans la loyauté, que nous serons capables de surmonter les obstacles qui se dressent sur nos chemins afin de relever les défis dans la quête de l’excellence de notre système éducatif. C’est pourquoi nous devons soutenir vos efforts par le renforcement des moyens de mobilité », a déclaré la ministre Mariatou Koné.

Ce fut l’occasion pour elle de remercier et féliciter solennellement l’ensemble des acteurs qui ont pris part aux états généraux de l’éducation nationale et de l’alphabétisation. « Je salue la détermination et le sens du devoir de ces personnes qui ont fait preuve d’un engagement pour apporter au plus haut le bon niveau de l’école à travers les états généraux de l’éducation nationale. Bravo pour vos contributions en matière de savoir et de connaissance pour le bien-être du système éducatif en général et en particulier les élèves », s’est félicitée Mariatou Koné. Qui a également promis l’équipement des services au cours de l’année 2023, notamment en matériel de pointe de bureau de dernière génération.

Marie Noëlle Séa, inspectrice de l’Iep Gagnoa, a, au nom des bénéficiaires, traduit sa gratitude à sa tutelle. Elle a promis de veiller sur le bon usage du matériel reçu.

Comments

comments