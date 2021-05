Education nationale : Marietou KONE Procède à un limogeage sans précédent en Côte d’Ivoire

La nouvelle ministre de l’éducation nationale, Mme Mariétou Koné veut relancer le système éducatif ivoirien. Et pour cela, elle a limogé certains cadres du cabinet de l’ex-ministre Kandia Camara.

En effet, l’ancien chef de cabinet de Kandia, qui faisait la pluie et le beau temps dans ce ministère, vient d’être démis de ses fonctions par la nouvelle ministre.

N’est-ce pas lui le principal responsable de la chute de l’école ivoirienne en recrutant frauduleusement ses parents, amis et connaissances dans les cafop ?

Pis! Ces personnes ainsi recrutées, n’ont pour la plupart pas le diplôme exigé. Conséquences : bonjour les dégâts !

Il s’en est suivi une vive protestation des militants du rhdp qui estiment que le remplaçant de M. Abdoulaye Kouyaté n’est pas de leur parti politique .

Ah , si le ridicule tuait ! Donc, il n’y a que les militants du rhdp qui doivent travailler dans ce pays ? Pour votre gouverne, tout ivoirien peut entrer à la fonction publique. Pourvu qu’il remplisse les conditions demandées.

Heureusement le chef de l’État a repoussé du revers de la main, leur requête pour le retour de leur mentor à l’éducation nationale.

Mme Mariétou Koné a reconnu elle-même qu’il y avait des fraudes massives aux concours de son ministère ! C’est pourquoi elle veut mettre fin à tous ces ” parrainages ” et autres afin que seuls les plus méritants réussissent.

Rodio-PDCI

