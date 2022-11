Effort de guerre : Un citoyen burkinabè propose une « Opération Mobilisation Fierté Nationale »

A défaut d’être tous sur le front de la bataille, nous pouvons contribuer à l’effort de guerre d’une autre manière. C’est la conviction de ce citoyen qui a saisi la rédaction de Lefaso.net pour la mise en place d’une « Opération Mobilisation Fierté Nationale ». Lisons et apprécions sa proposition.

Bonjour le Faso Net. Félicitations encore pour ce grand travail que vous faites en informant les citoyens d’une manière professionnelle et confiante. Joyeux anniversaire également.

Votre site est devenu tel que quand les Burkinabès cherchent une information authentique, on se réfère à Faso.net. D’ailleurs cette question est récurrente sur les lèvres de plusieurs ; « est ce que le Faso.net a dit ? ». Continuez dans ce sérieux.

Je voulais, en tant que citoyen LAMBDA faire une petite suggestion en ce moment alors que le peuple burkinabè se met en ordre de mobilisation générale contre le terrorisme. Certes, il y a beaucoup de Burkinabè qui n’iront pas au front mais un plus grand nombre aimerait participer à l’effort du front. A cet effet je propose les idées suivantes :

Une « Opération 1000 citoyens, 1 Soldats et sont VDP (Op. 1000C1S1V1).

Cela veut dire que sur les 21 mois de guerre, nous qui ne pourrons pas aller physiquement au front, que nous puissions au moins accompagner par nos bénédictions et nos poches. Qu’il y’ait une plateforme où les citoyens pourront s’inscrire volontairement et que pour 1000 personnes, on leur attribue le soutien à un militaire et un VDP.

