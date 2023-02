Elections au Nigeria: le vote se poursuit par endroits en raison de retards et problèmes techniques

Le Nigeria a voté hier, samedi 25 février, globalement dans le calme malgré quelques incidents et retards. Les électeurs étaient appelés à choisir leur nouveau président parmi 18 candidats, ainsi que des députés et des sénateurs. Les opérations de décompte ont démarré, mais dans certains bureaux, le vote se poursuit ce dimanche.

Le Nigéria a voté hier samedi, un défi logistique pour le géant ouest-africain avec le plus gros corps électoral du continent (93,4 millions officiellement inscrits), et plus de 170 000 bureaux de vote à ouvrir sur l’ensemble du territoire.

Malgré un climat globalement serein, il y a eu des violences sporadiques à Lagos – notamment dans le quartier de Surulere, où des urnes ont été ouvertes et les bulletins jetés dans le caniveau. Des coups de feu ont été tirés en l’air pour disperser les électeurs, rapporte notre correspondante Liza Fabbian. Une scène largement documentée sur les réseaux sociaux : Jennifer, une femme blessée au visage, qui a voté malgré ses blessures, est devenue le symbole de la détermination des électeurs nigérians. Finalement, le décompte des bulletins s’est poursuivi toute la nuit, sous le regard des électeurs soucieux de s’assurer que leurs voix soient bien prises en compte.

Des incidents assez sérieux ont aussi éclaté dans l’État de Kogi, dans le centre du Nigeria – où des hommes armés ont détruit des urnes. Les échanges de tir avec les forces de sécurité auraient fait au moins deux morts selon la presse : un électeur et un assaillant. La Commission Electorale envisage aujourd’hui d’annuler une partie des résultats dans la région…

Le vote va même se poursuivre ce dimanche dans 141 bureaux de l’État de Bayelsa, où les violences ont entravées le processus samedi.

Le vote, dans de nombreux endroits comme à Lagos ou Kano, a pris beaucoup de retard, car le matériel n’était pas arrivé ou ne fonctionnait pas. Il semble que le problème soit venu des BVA, les nouvelles machines électroniques d’identification des électeurs. C’est la première fois que le Nigeria a utilisé un système de vote biométrique par reconnaissance faciale, censé empêcher la fraude, mais qui n’avait pas été testé en amont, explique Ikemesit Effiong, directeur de recherche au sein du cabinet de conseil SBM Intelligence à Lagos, au micro de Christina Okello.

« La plupart des électeurs ont découvert le nouveau système le jour de l’élection. Je crois que c’est ça qui a contribué à la confusion. Lors des scrutins précédents, on devait scanner notre carte électorale. En 2019, il y a eu beaucoup de problèmes techniques, et le vote a dû être reporté au lendemain. Dans certains cas, on a même voté le lundi, deux jours après l’élection. Je crois que le vote sera prolongé encore cette fois-ci…

Un autre problème soulevé, c’est le fait que les symboles et les logos de tous les partis politiques n’étaient pas inscrits sur certains bulletins de vote, pourtant c’est exigé par la loi électorale nigériane.

Elections au Nigeria, samedi 25 février : les symboles et les logos de tous les partis politiques n’étaient pas inscrits sur certains bulletins de vote alors que la loi électorale l’exige, pointe un observateur. D’où des retards et tensions dans le scrutin qui va se prolonger dimanche dans certaines circonscriptions.

Il y a des inquiétudes quant à la possibilité que les votes effectués sur ces bulletins fassent l’objet d’une contestation juridique et soient éventuellement invalidés. Il y a donc eu toute une série de problèmes logistiques et techniques qui ont entaché ce qui a été globalement un exercice électoral pacifique. »

Résultat à Lagos, seuls 18 % des bureaux de vote ont ouvert dans les temps.

En raison des retards dans le déploiement du matériel ou défaillances techniques, le scrutin s’est poursuivi bien après l’heure officielle de fermeture (14H30 locales) dans plusieurs régions du pays : de nombreux électeurs continuaient à voter tard dans la soirée et encore ce dimanche, dans une centaine de bureaux de vote.

Dans les différents bureaux de vote, nous avons vus les électeurs prendre leur mal à patience, insister pour trouver leurs noms, insister pour comprendre pourquoi tel acronyme de parti n’était pas lisible, insister ensuite pour voir le décompte des bulletins. C’était, pour le Nigéria, la première présidentielle depuis 2003 sans que le nom du Nordiste Muhammadu Buhari, le président sortant, apparaisse parmi les candidats. Muhammadu Buhari à qui Kano a toujours apporté son soutien lors des cinq précédentes élections.

Le dépouillement et la collecte des résultats sont un autre défi… à tel point que de nombreux électeurs inquiets sont restés à veiller pour surveiller le travail des assesseurs, hier soir.

