Élections locales du 2 septembre : Près de 12 000 femmes frappent à la porte des mairies et régions

En effet, jamais une consultation de ce genre n’a mobilisé autant de candidatures féminines.

Le jeudi 17 août 2023, à l’hôtel Belle Côte, à la Riviera-Palmeraie, à la clôture de la session de formation qui a porté sur « Leadership féminin et gouvernance politique » qu’il a organisée, le ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfant a montré que les municipales et régionales de cette année ont battu le record de candidatures féminines.

« Pour les élections locales du 2 septembre, à l’issue du dépôt des candidatures et de la proclamation des candidatures retenues par la Cei, les statistiques suivantes se dégagent : pour les municipales, 30 088 candidatures dont 10 220 femmes, soit 33,97% et 19 868 hommes, représentant 66,03%. Pour les régionales, 5 214 candidatures ont été validées dont 1 672 femmes soit 32,07% et 3 542 hommes qui représentent 67,93% », a révélé Moussa Diarrassouba, directeur de cabinet, représentant la ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant.

Au total, ce sont donc 11 892 candidatures de femmes (donc près de 12 000) qui ont été retenues par les services de l’institution en charge de l’organisation des élections.

Ces différentes candidates vont donc frapper aux portes des mairies et des conseils régionaux, au cours des municipales et des régionales, à la date du 2 septembre.

« Il apparaît clairement que la présence des femmes sur les listes de candidature pour les élections locales prochaines a franchi le seuil des 30%, parfaitement en lien avec la loi n°2019-870 du 14 octobre 2019, qui exige un quota de 30% de femmes candidates aux différentes élections », s’est réjoui le représentant de la ministre Nassénéba Touré.

Naturellement, il a félicité tous les acteurs qui, « depuis des années, militent en faveur de la participation équitable et le leadership des femmes dans la vie politique et publique ».

Il a, par ailleurs, salué les efforts du gouvernement qui ont favorisé les mécanismes et permis d’aboutir à ces résultats. Idem pour les formations politiques qui n’ont pas failli à leurs engagements relatifs à la représentativité des femmes dans la vie politique.

« Les lignes bougent, car la Côte d’Ivoire, sous le leadership éclairé du Président Alassane Ouattara a pris l’option de la construction progressive d’une démocratie inclusive et égalitaire avec les femmes », a-t-il assuré.

La formation a débuté le 12 juin. Elle a enregistré la participation de 105 femmes. Selon le ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, 34 de ces 105 femmes ont été retenues par la Cei pour briguer les postes de maires et de conseillères régionales.

« Nous plaidons pour plus de femmes aux postes clés », a exhorté leur porte-parole. Plusieurs partenaires au développement ont contribué à cette session de formation.