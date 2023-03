Elections municipales : Le candidat du RHDP à Daloa bientôt connu, le maire sortant Stéphane Gbeuly en difficulté

Le parti présidentiel s’apprête à dévoiler le nom de celui qui défendra ses couleurs dans la cité des antilopes. Pour rendre la tâche facile à la direction du parti, 3 des 4 candidats ont décidé de se mettre ensemble afin de parler d’une même voix. Il s’agit de Gnizako Antoine, de Samba Coulibaly et de Téhi Diaby…

Le rassemblement des potentiels candidats à l’élection municipale de 2023 à Daloa a été salué par les militants du RHDP de la cité des antilopes. Pour la majorité des militants, cette alliance entre les trois cadres du RHDP témoigne de l’union qui règne au sein du parti.

Cette décision a été prise pour garantir la cohésion au RHDP

Pour la majorité des militants avec qui nous avions échangé, les candidats à la candidature ont rendu la tâche facile à la direction du parti de faire son choix. « Sur quatre candidats à la candidature, trois ont décidé de se mettre ensemble. Cela est une bonne nouvelle pour nous, car nos cadres ont mis à l’avant l’intérêt du Parti, car la décision a été prise pour garantir la cohésion au RHDP avant les Régionales de 2023 et surtout la présidentielle de 2025. La balle est désormais dans le camp de la direction du parti qui devra prendre en compte cette alliance pour rendre son verdict. N’oublions pas que l’opposition attend de connaître celui qui sera choisir pour dévoiler son candidat », a dit un cadre du parti à Daloa. Et de prévenir que Daloa doit demeurer le bastion du RHDP pour assurer au Parti une victoire écrasante et éclatante à la présidentielle de 2025.

Reconduire le maire sortant, synonyme de perdre la mairie au profit de l’opposition ?

« N’oublions pas que Daloa est une ville stratégique pour la présidentielle de 2025. Il faudra donc choisir un candidat qui fera le poids et qui fera gagner le parti. Et ce choix, nos cadres que sont Gnizako Antoine, Samba Coulibaly et Téhi Diaby l’ont bien compris en décidant de se mettre ensemble », a-t-il ajouté. Avant d’appeler l’ensemble des cadres à privilégier l’intérêt du parti. « Tous à Daloa ici savons qui peut affronter l’opposition et ramener la victoire. Même l’opposition à Daloa sait qu’avec les trois cadres (Gnizako Antoine, Samba Coulibaly , Tehi Diaby) elle n’a aucune chance de remporter cette élection », a-t-il souligné. Pour ce dernier, l’actuel maire ne fera pas le poids face au candidat de l’opposition. Pour rappel, le maire Samba Coulibaly a remporté en 2013 et en 2018 l’élection municipale à Daloa avec respectivement un taux de 54,46 % et de 60,76 %.

