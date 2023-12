Élections partielles: Ouattara Kawely déclaré vainqueur à la mairie de Ferké

Fin de suspense à Ferké. Après 72 heures d’attente et d’impatience des électeurs, quant aux résultats des élections partielles dans cette localité située dans le Tchologo, la Commission électorale indépendante ( Cei), sous la base des résultats consolidés, a déclaré, hier, Ouattara Kaweli vainqueur, face à Silué Gneneyéri Jacques du Rhdp. Le candidat indépendant, selon le porte-parole de l’organe électoral, Émile Ebrottié, a obtenu 7492 voix, soit 50,24%, tandis que son adversaires a été accrédité de 7311 soit 49,03%. Pour un taux de participation de 52,60%. Au regard de ces chiffres, le score était vraiment très serré entre le maire sortant de Ferké, Ouattara Kaweli et son challenger issu de la formation politique des houphouétistes.

Ce scrutin du samedi 2 décembre a été très mouvement à Ferké, contrairement à d’autres circonscriptions concernées par cette reprise des élections. Des urnes, des tablettes biométriques, le jour du vote, ont été détruites dans la nuit de cette journée électorale par les individus. Ces personnes non identifiées ont fait irruption, au moment du décompte des voix, à la Cei locale située au quartier résidentiel de la ville, pour incendier le matériel électoral, casser des chaises. Ce qui avait entraîné la suspension du processus et retardé la proclamation des résultats. La Cei, après avoir consolidé les résultats avec minutie, a finalement proclamé les résultats qui ont tourné à l’avantage de Ouattara Kaweli. Le candidat défait, Silué Gnenéyéri Jacques, conformément à la loi, pourra saisir le Conseil d’État en vue de contester cette décision de la Cei. Patrice Kouakou, le président de cette institution et ses assesseurs, pourront éventuellement statuer sur cette requête.

Pour ces élections partielles, 10 circonscriptions étaient concernées. Il s’agit de Sarhala, Dabakala, Oumé, Gohitafla, Ferké, Koumbala, Kouibly, Tiassalé, San Pedro et la région du Guémon. Les résultats de ces localités sont connus depuis la nuit du samedi 2 décembre