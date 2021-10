Électrification rurale : Fête de la lumière à Blagouin avec le général Vagondo

La mise sous tension électrique a été célébrée dans la joie et l’allégresse à Blagouin, bourgade située à l’Ouest de la Côte d’Ivoire, ce samedi 30 octobre 2021. Cette action s’inscrit dans le programme national de développement du gouvernement ivoirien.

Les populations reconnaissantes ont rendu un vibrant hommage à SEM Alassane OUATTARA pour sa claire vision de créer un cadre de vie agréable et un environnement à même de favoriser le développement en dotant l’ensemble des villages de Côte d’Ivoire d’infrastructures de base.

C’est donc avec fierté et satisfaction que j’ai parrainé cette double cérémonie qui, une fois encore, fut une belle occasion de retrouvailles pour les fils, filles et cadres de la région du Tonpki.

Melv Le Sage

Comments

comments