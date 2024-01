Eléphants: Les choix forts de Faé Emerse qui ont tout changé

L’ancien international ivoirien avait annoncé la couleur lors de la conférence de presse d’avant-match. « Nous allons montrer un autre visage au peuple », avait-il dit. On s’attendait effectivement à un sursaut d’orgueil de Serge Aurier et ses coéquipiers avec un nouvel état d’esprit mais s’agissant des choix, on avait un peu de doute sur la capacité du nouvel entraîneur d’opérer des choix forts. C’est ce qu’il a pourtant fait lundi contre les Lions de la Teranga, par la titularisation d’Odilon Kossonou dans la charnière centrale aux côtés d’Evan NDicka. Le défenseur du Bayer Leverkusen n’avait pourtant disputé aucune minute depuis le début du tournoi et même les derniers matches de l’équipe avant la compétition. Jean-Louis Gasset avait toujours composé avec Ousmane Diomandé, NDicka, Willy Boly. Dans l’entre-jeu, il a également remis en selle un joueur sur lesquel aucun Ivoirien n’avait parié : Seri Jean Michael. Le joueur de Hull City n’avait pas trop l’assentiment du public sportif ivoirien qui le jugeait moins incisif dans ses prestations avec les Eléphants. Max Gradel dont on avait de façon incompréhensible confié un rôle de doyen pour encadrer ses jeunes frères dans cette compétition n’espérait lui-même pas être jeté dans ce choc comme titulaire. Mieux, Kossonou Odilon, par son abattage, son assurance et ses qualités techniques, pour un défenseur, a été largement à la hauteur. Hormis l’action sur laquelle il a été pris de vitesse par Ismaila Sarr, le joueur de Leverkusen a tenu la dragée haute à Sadio Mané et à ses coéquipiers jusqu’à sa sortie sur blessure. Élu logiquement homme du match, Seri Jean Michael a été la belle surprise des choix forts opérés par Emerse Faé. Le milieu de terrain de Hull City a joué juste et utile dans l’entre-jeu des Eléphants. Excellent dans les passes courtes, « Micka » comme l’appellent ses intimes a été disponible dans le jeu. Il n’hésitait pas à venir prêter main forte à ses coéquipiers en phase défensive. Un rôle de sentinelle dans le milieu des Pachydermes ivoiriens que l’ancien joueur de l’Asec a assumé avec efficacité. Logique d’ailleurs qu’il ait été désigné meilleur joueur du match devant des joueurs de talent tels que Sadio Mané, Lamine Camara, Édouard Mendy et autres. Outre ces choix audacieux dans son onze de départ, l’ancien milieu de terrain des Eléphants et du Fc Nantes a su également opérer des changements judicieux au cours de la rencontre. Notamment avec Nicolas Pépé, Haller et Christian Kouamé et surtout la sortie de Séko Fofana que d’aucuns croyaient intouchable. Même loin de sa condition physique, c’est Sébastien Haller qui a donné le ballon décisif à Nicolas Pépé occasionnant le penalty de la 81e. L’avant-centre de Dortmund, selon des indiscrétions, ne pouvait pas, en fonction de son état, disputer que 20 mn de jeu. Mais la prolongation l’a contraint à aller au-delà et cela a fait plus de bien que de mal à l’équipe. Car en plus de sa passe décisive sur le pénalty, la présence du joueur a empêché les Sénégalais de jouer haut et Haller a transformé son tir au but lors de la séance des tirs au but. Des choix donc très forts qui ont produit des résultats qui mettent en confiance un technicien lancé dans le feu de l’action sur une aussi lourde responsabilité.