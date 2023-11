Éliminatoires Mondial 2026: l’Afrique du Sud et la Tanzanie démarrent bien

L’Afrique du Sud et la Tanzanie ont remporté leur premier match de ces éliminatoires de la Coupe du monde 2026 ce samedi 18 novembre, respectivement contre le Bénin (2-1) et le Niger (1-0).

Les Sud-Africains ont remporté leur premier match des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 contre le bénin (2-1) le 18 novembre 2023.

Les Sud-Africains ont remporté leur premier match des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 contre le bénin (2-

Favorite face au Bénin, l’Afrique du Sud a fait respecter la logique au Stade Moses-Mabhida ce samedi 18 novembre. Les Bafana Bafana se sont imposés 2-1 pour leur premier match de ces qualifications pour la Coupe du monde 2026, de quoi prendre les commandes du groupe C dès la première journée puisque tous les autres matches se sont soldés sur un nul.

C’est Percy Tau, l’attaquant d’Al Ahly, qui a ouvert le score d’entrée de jeu (2e) dans un duel avec le portier béninois, suite à une passe précise de Sphephelo Sithole, qui a exploité les boulevards laissés dans la défense adverse. Puis, Khuliso Mudau a fait le break dans le temps additionnel de la première période, bien aidé par une sortie très peu académique de Saturnin Allagbe, qui lui a offert le but sur un plateau. Steve Mounié a réduit l’écart (70e) d’une belle volée du droit, sans conséquence.

La Tanzanie s’impose dans un match fermé

Au terme d’un match très pauvre, seulement deux frappes à la mi-temps, le Niger s’est incliné contre la Tanzanie sur la plus petite des marges (1-0). Pas grand-chose à signaler sur les 90 minutes. Si ce n’est un superbe coup-franc du capitaine tanzanien Mbwana Samatta qui s’est écrasé sur la barre et aurait mérité un meilleur sort, la frappe contrée de Charles M’Mombwa, qui a donné la victoire aux siens (56e) et une occasion en or devant le but vide gâchée par Haji Mnoga (73e).

Les hommes du sélectionneur algérien Adel Amrouche rejoignent donc en tête, en attendant le premier match du Maroc, favori du groupe E.