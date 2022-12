Ellen DeGeneres: son ex producteur Stephen Twitch retrouvé mort dans une chambre d’hôtel

Stephen «tWitch» Boss, ex-producteur de l’émission d’Ellen DeGeneres, a été retrouvé mort dans une chambre d’hôtel de Los Angeles.

Stephen «tWitch» Boss, 40 ans, DJ de l’émission Ellen DeGeneres de 2014 à 2022, et nommé producteur en 2020 de la même émission s’est ôté la vie avec une arme à feu le mercredi 14 décembre 2022.

TMZ rapporte que le fait qu’il ait quitté son domicile sans sa voiture a poussé sa femme, Allison Holker à signaler sa disparition à la police. Après sa plainte et les avis de recherche, les policiers ont été alerté par un appel au 911 qu’il a été trouvé mort dans une chambre d’hôtel.

Parent de trois enfants, le couple s’est marié en 2013 et a fêté son 9e anniversaire de vie commune samedi dernier.

Un suicide ?

Selon le médecin légiste de Los Angeles cité par journaldemontreal, Stephen «tWitch» Boss est décédé par suicide suite à une blessure par balle auto-infligée à la tête. « Il n’y avait aucun signe de jeu déloyal et l’affaire est officiellement classée », a-t-il confié.

Pour rappel, Stephen «tWitch» Boss est connu pour son rôle de DJ et de producteur de l’émission d’Ellen DeGeneres qui a été suspendu après 19 saisons cette année. Il était aussi cet animateur qui, au delà de ses multiples talents dégage sa joie de vivre.

Stephen «tWitch» Boss a été finaliste pour l’émission So You Think You Can Dance aux États-Unis en 2008 avant de décrocher plusieurs rôles au théâtre où il mettait ses talents de danseur à contribution. Il a également joué dans les films Step Up et Magic Mike XXL.

