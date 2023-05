Ellen Johnson Sirleaf : “L’heure de l’égalité des femmes a sonné” [Interview]

Les 25 et 26 mai, Luanda, capitale de l’Angola, accueillait le premier forum international des femmes pour la paix et la démocratie, un événement mettant en avant l’égalité et l’émancipation des femmes sur le continent à l’initiative du gouvernement angolais, de l’UNESCO et de l’Union Africaine.

A cette occasion, Africanews s’est entretenu avec Ellen Johnson Sirleaf, première femme élue au suffrage universel à la tête d’un État africain, le Liberia, entre 2006 et 2018.

Ellen Johnson Sirleaf, ancienne présidente du Liberia :

“Permettez-moi de vous dire à quel point je suis heureuse de participer à ce forum. Le message qui émane de moi, ainsi que de tous les participants à ce rendez-vous, est qu’il est temps d’instaurer l’équité et l’égalité pour les femmes. Les femmes ont un rôle stéréotypé, une image qui remonte à l’histoire parce que les hommes ont toujours été dominants. Et ce stéréotype est le suivant : une femme est une mère, une femme s’occupe de la famille à la maison. Nous disons que ce n’est pas tout ce dont nous sommes capables. Aujourd’hui, les femmes sont éduquées, ont suffisamment de connaissances, sont courageuses. Nous pouvons voir que si les femmes sont impliquées dans le parlement en tant que ministres, en tant que cadres de haut niveau, vous pouvez être assurés qu’elles feront en sorte que les constitutions changent, que les lois soient réformées, que les politiques soient réexaminées et révisées pour créer cela”.

L’exemple Esperança Da Costa, vice-présidente de l’Angola

Ellen Johnson Sirleaf, ancienne présidente du Liberia :

“Ma première satisfaction en arrivant en Angola a été de rencontrer la vice-présidente, qui est une femme, et de la féliciter. Et aussi de féliciter, à travers elle, le président qui a su la soutenir pour qu’elle accède à ce poste. C’est devenu, pourrait-on dire, une nouvelle voie pour l’Angola. L’Angola se réforme maintenant, l’Angola est désormais sur la voie d’un développement durable”.

Une situation géopolitique africaine en perpétuel mouvement, une voix des femmes porte de plus en plus

Ellen Johnson Sirleaf, ancienne présidente du Liberia :

“À ce stade, nous avons besoin de la voix des femmes sur des questions globales, car l’environnement mondial actuel est très décourageant pour l’Afrique. Nous avons vécu des renversements de démocraties, nous avons le terrorisme dans certaines régions, nous avons un conflit en cours au Soudan. Et ce, à un moment où les femmes ont joué un rôle essentiel pour faire en sorte que le Soudan s’engage sur la bonne voie. Cette conférence s’inscrit donc dans la continuité des réformes et des efforts déployés pour que l’Afrique prenne la bonne direction.”

L’égalité dans l’éducation, une priorité pour les femmes africaines

Ellen Johnson Sirleaf, ancienne présidente du Liberia :

“Nous devons veiller à ce que les filles bénéficient d’une éducation de qualité. C’est l’étape fondamentale pour qu’elles puissent devenir les dirigeantes de demain. Nous avons également besoin de politiques et de lois qui protègent les femmes, en particulier les jeunes filles. Dans de trop nombreuses sociétés, elles sont victimes de violences, elles sont désavantagées, il faut que cela change. Cela permettra à ces jeunes filles de grandir et de devenir des femmes capables de prendre les rênes de leur pays et de la communauté internationale.”

L’Union Africaine, qui fête cette semaine ses 60 ans d’existence, respecte aujourd’hui la parité en son sein. Ellen Johnson Sirleaf et toutes les femmes dirigeantes présentes à Luanda appellent désormais à la faire respecter aux 55 Etats membres.