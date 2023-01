Emirates : Le vice-président Myeliet Koné prend part aux travaux de la semaine de la durabilité d’Abu Dhabi

Le Vice‑président de la République, Tiémoko Myeliet Koné, conduit une délégation ivoirienne à la 15ème édition de la Semaine de la Durabilité d’Abu Dhabi (ADSW) qui se tient depuis le 14 janvier 2023 dans la capitale émiratie.

Le numéro 2 ivoirien, Tiémoko Meyliet Koné séjourne actuellement aux Émirats Arabes Unis, où il représentera le Président de la République Alassane Ouattara à la 15ème édition de la Semaine de la Durabilité d’Abu Dhabi (ADSW), prévue du 14 au 19 janvier 2023.

Rencontre des Chefs d’Etat

Au cours de son séjour, le Vice-président ivoirien participera, aux côtés de plusieurs Chefs d’État, de leaders d’opinion internationaux, de chefs d’entreprises et d’experts du climat et des énergies, à diverses activités inscrites au programme, notamment la cérémonie d’ouverture de la Semaine de la Durabilité et la remise solennelle du 15ème ‘’Prix Zayed pour le Développement durable’’ doté d’une valeur globale de 3 millions de dollars US.

Cette rencontre offrira l’opportunité à la délégation ivoirienne et aux autorités des Émirats Arabes Unis de procéder à l’examen de divers projets de textes et d’accords de partenariat, dans le sens du renforcement de la coopération entre les deux pays.

En marge des travaux, le Vice-Président de la République aura des entretiens avec plusieurs personnalités et prendra part à des signatures d’accords entre notre pays et divers partenaires internationaux, dans les secteurs de l’énergie, du cacao et du logement.

La Semaine de la Durabilité d’Abu Dhabi (ADSW) est un forum institué par les autorités Émiraties depuis 2008. Elle vise à soutenir la diversification des sources d’énergie, à travers le développement des énergies renouvelables et des technologies subséquentes.

Cette année, elle se tient en prélude à la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique (COP 28), prévue aux Émirats Arabes Unis en décembre 2023.

