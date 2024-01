Emma Lohoues dévoile un nouveau critère pour faire chavirer son cœur

La célèbre femme d’affaire et influenceuse ivoirienne Emma Lohoues vient une fois encore de dévoiler un nouveau critère pour la séduire.

L’influenceuse, actrice, femme d’affaire et animatrice ivoirienne Emma Lohoues, depuis un bon moment ne cesse de dévoiler subtilement les critères que doivent suivre les prétendants pour la courtiser. En effet, au cours d’un entretien, la présentatrice de l’émission de téléréalité « The Bachelor Afrique Francophone », a indiqué qu’elle aimerait avoir un homme qui pourrait s’occuper d’elle financièrement et non quelqu’un qui se vante à longueur de journée qu’il est riche, mais dont on ne voit pas les actes.

« Je n’aime pas les hommes riches, j’aime les hommes qui me donnent de l’argent. Un homme qui me dit simplement qu’il est riche. L’argent est dans sa poche », affirme-t-elle.

Avis donc à ces hommes qui rêvent de faire de la fille du Prophète Eugène 1er leur épouse. Ils savent désormais ce qu’il faut faire pour attirer le cœur d’Emma Lohoues.

Il faut noter que récemment en déplacement en France, dans le cadre de la promotion de son livre pour enfants « Dans les yeux d’Emma », la mère du petit Kobe avait souligné lors d’une émission qu’elle préférerait qu’un homme lui dise qu’elle est intelligente pour tomber amoureuse que de lui dire qu’elle est simplement belle.