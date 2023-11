Emma Lohoues : l’actrice ivoirienne surprise par un acte d’un fan camerounais

Lors de sa visite au Cameroun pour participer à deux événements, Emma Lohoues a été agréablement surprise par un admirateur. Lors de la séance de dédicace de son livre, cet individu avait fabriqué de manière unique une robe que l’influenceuse ivoirienne avait portée lors de la cérémonie Douala Serie.

La femme d’affaires ivoirienne, Emma Lohoues, compte de nombreux fans au-delà des frontières de la Côte d’Ivoire. Par exemple, au Cameroun, où elle séjourne régulièrement et compte des amies influenceuses telles que Coco Emilia et Nathalie Koah, cette actrice ivoirienne est hautement appréciée. Récemment, lors du festival panafricain Douala Serie dans la capitale camerounaise, Emma Lohoues avait revêtu une magnifique robe noire, dotée d’une fente et de chaînes en guise d’attaches, dévoilant ainsi son dos.

L’influenceuse ignorant que sa tenue avait captivé l’attention d’un fan camerounais. Lors de la dédicace de son livre pour enfants intitulé « Dans les yeux d’Emma », également présentatrice de l’émission de téléréalité « The Bachelor Afrique Francophone », elle a été surprise de découvrir qu’un de ses admirateurs avait confectionné la tenue qu’elle avait portée lors de cet événement, utilisant du plastique.

Profondément impressionnée par cette création inhabituelle de son admirateur, la fondatrice d’Empire 17 n’a pas manqué de le souligner : « Tu as choisi de reproduire ça sur moi ? Vous, Camerounais, êtes incroyables. Est-ce faisable ? Tu as fait un travail remarquable. Tu m’as parfaitement représenté. Vraiment, vous êtes impressionnants. » Après ces éloges, elle a dédicacé un exemplaire de son livre à son fan avant de lui offrir son fauteuil pour s’y asseoir.