Emmanuel Macron: la France « soutient l’intégration pleine et entière de l’Union africaine au G20 »

La France « soutient l’intégration pleine et entière de l’Union africaine au G20 », a lancé Emmanuel Macron ce mercredi, en clôture du sommet du groupe à Bali, en Indonésie.

Invitée au sommet G20 qui se déroule à Bali, en Indonésie, l’Union Africaine a plaidé pour son intégration considérable dans ce club des grandes puissances économiques et financières mondiales. A l’heure actuelle, seule l’Afrique du Sud fait partie de ce bloc mondial dont les décisions affectent, pourtant, le continent africain qui n’est presque pas représenté.

Le président sénégalais et actuel président en exercice de l’Union Africaine, Macky Sall, qui avait déploré en septembre, devant l’Assemblée générale des Nations unies, l’exclusion de l’Afrique de groupes tels que le G20 et le Conseil de sécurité, a mis à profit son invitation au sommet du G20 à Bali, pour plaider pour l’intégration du continent africain dans ce groupe.Cette demande de l’Afrique a été soutenue par la France. Le président Emmanuel Macron a clairement signifié que l’Hexagone « soutient l’intégration pleine et entière de l’Union africaine au G20 »

Un forum d’autorités économiques et financières..

Le Groupe des vingt est un forum intergouvernemental composé de dix-neuf des pays aux économies les plus développées et de l’Union européenne, dont les chefs d’État, chefs de gouvernement, ministres des finances et chefs des banques centrales se réunissent annuellement.

Lors de sa première réunion à Berlin en 1999, le G20 a été conçu comme un forum d’autorités économiques et financières dont le but est d’améliorer la coordination des politiques de croissance et la gestion des crises financières, ainsi que de réduire les abus et les activités illicites dans le système financier.

