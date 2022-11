EMPLOI DES JEUNES : TRACE ACADEMIA, UNE APPLICATION GRATUITE DE FORMATION EN LIGNE EN ENTREPRENEURIAT LANCEE

Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou Touré, a procédé, le lundi 21 novembre 2022 à Abidjan-Treichville, au lancement officiel de Trace Academia en Côte d’Ivoire. C’était en présence de la ministre de l’Education nationale et de l’Alphabétisation, Mariatou Koné.

Trace Academia est une application innovante de formation en ligne, gratuite et illimitée, offrant des cours et des certifications consacrés à l’emploi, à l’entrepreneuriat et aux compétences non techniques. Son lancement matérialise une convention cadre de 3 ans, signée le 5 juillet dernier, avec la mise à disposition sur ladite application de cours et certificats coproduits avec le ministère.

Les objectifs visés sont d’emmener les jeunes en situation de décrochage scolaire ou professionnel vers la formation et l’emploi, et de sensibiliser les nouvelles générations à la diversité des métiers et des secteurs d’activité. Il s’agit de les accompagner dans leur orientation et réussite professionnelles.

Selon Mamadou Touré, ce projet apporte une solution à la problématique de l’insertion professionnelle des jeunes qui est au cœur des priorités du gouvernement. Il a indiqué que ce partenariat avec Trace Académia va permettre à 100 000 jeunes de bénéficier d’opportunités d’amélioration de l’employabilité d’ici à 2025.

Le ministre chargé de l’Insertion professionnelle s’est réjoui du nombre d’utilisateur qui s’élève à date à environ 13 000 personnes avec plus de 102 000 téléchargements. « Nous vous offrons une solution gratuite qui va impacter votre employabilité. N’hésitez pas à télécharger cette plateforme », a-t-il recommandé aux jeunes de Côte d’Ivoire.

D’un montant de 335 900 000 FCFA, ce projet se réalise avec une contribution financière de 108 millions FCFA de l’Agence Emploi jeunes et de 227 millions FCFA de Trace Academia.

Par ailleurs, Touré Mamadou a annoncé qu’en perspectives, le gouvernement, à travers son département, compte créer 3 400 000 emplois sur les 3 prochaines années.

