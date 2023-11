Emploi et entrepreneuriat féminin : Un Forum de l’emploi renouvelle son engagement aux côtés des femmes

L’encadrement des femmes en vue de leur autonomisation tient à coeur au Forum de l’emploi et de l’entrepreneuriat féminin (Feef). Lors de la célébration de ses 10 ans d’actions sur le terrain, cette organisation dirigée par Sandrine Roland a renouvelé le samedi 18 novembre 2023, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, son engagement à poursuivre sur cette lancée.

Lors de l’ouverture de cette cérémonie en présence d’éminentes personnalités, notamment la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarck ; Euphrasie Kouassi Yao, Titulaire de la Chaire Unesco Eau, Femme et Pouvoir de décision, conseillère en Genre du Président de la République ; la Commissaire générale du Feef, Sandrine Roland a fait l’annonce.

« Cette 10e édition n’est pas seulement une commémoration, mais une affirmation de notre engagement continu envers la pleine réalisation des femmes », a-t-elle indiqué.

Cet engagement, elle y croit au vu de toute la bataille menée pour atteindre ce niveau parce que précise-t-elle, d’édition en édition, l’engouement autour de cette activité s’est accru. Au point où elle a enregistré la participation de près de 70 000 femmes en présentiel et en ligne.

Ces femmes, soutient Sandrine Roland, ont bénéficié de conférences, d’ateliers de formation, de Masterclass thématiques, de Brunch réseautage et de Talk de sensibilisation. Ce qui a permis à des milliers de femmes de bénéficier d’opportunités de réseautage, d’apprentissage et d’inspiration. « Des entrepreneures ont trouvé un soutien précieux, des femmes à la recherche d’emploi ont découvert des voies nouvelles, et des talents féminins dans divers secteurs ont été mis en lumière », a fait remarquer la Commissaire générale du Feef.

Présent à cette rencontre, Anderson Blanc, ambassadeur du Canada en Côte d’Ivoire, a salué cette action du Feef parce que son pays croit au développement inclusif dans une prospérité partagée.

C’est pourquoi, soutient-il, depuis 2017 le Canada a mis en avant une politique étrangère féministe. Tout simplement parce que « les femmes ont leur mot à dire et doivent impérativement participer au processus décisionnel ».