Employabilité et insertion de la jeune fille : 30 bénéficiaires de Women’s Progress Program ont reçu leurs parchemins

Après sept mois de formation assidue au Women’s Progress Program, un programme de formation et d’insertion professionnelle de la jeune fille sponsorisé par la Banque nationale d’investissement (Bni), 30 jeunes filles des promotions 2021 et 2022 dudit programme ont reçu leurs parchemins de fin formation le 9 décembre 2023, à l’Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody.

Initié il y a quatre ans par l’Ong Common action for sustainable development Côte d’Ivoire (Casd CI) et répondant à des Objectifs de développement durable, Women’s progress program (Wpp) est un incubateur conçu par des directeurs des ressources humaines, des coaches et experts en activité pour aider les jeunes filles titulaires d’un Master à développer, valoriser leur potentiel et leur employabilité afin de décrocher des emplois décents.

Ce projet a permis aux participantes de bénéficier d’immersion en entreprises, de renforcement des capacités.

A l’occasion, Nassénéba Touré, ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, par la voix de sa représentante, Natacha Yao, a traduit sa reconnaissance à l’Ong Casd CI et à Believe and Propulse, le cabinet formateur, d’honorer et d’encourager ces jeunes femmes à exprimer leur plein potentiel. « Merci parce que vous rentrez dans la dynamique de Mme le ministre qui a décidé, dans l’un de ses programmes 2024, d’accélérer la transition des filles et des femmes vers des métiers adaptés au contexte économique », a-t-elle dit.

Selon Arnaud Ahi Yao, président de l’Ong Casd CI, Wpp vise non seulement à relever le niveau mais également à accroître les capacités d’employabilité des jeunes filles par le développement de compétences recherchées sur le marché de l’emploi et à les accompagner dans leur insertion professionnelle afin de les détourner de l’emploi indépendant non productif et par conséquent, leur permettre ainsi d’être économiquement autonome.

« Souvenons-nous de l’importance de l’égalité des genres et de l’autonomisation des femmes dans la construction d’une société équitable et prospère. Chaque pas que nous faisons ensemble aujourd’hui rapproche notre société de cet idéal », a-t-il souhaité pour conclure.

Marie Stéphane Bakossa, chef du service Marketing à la Bni, a prodigué de sages conseils à ses filleules qui ont exprimé leur reconnaissance à l’ensemble des acteurs de leur formation.