En conférence de presse, Méambly: « Mabri me doit avec la Bhci, 1 milliard 260 millions de Fcfa »

L’accusé n’a pas encore répondu à nos nombreuses sollicitations

S’il avait cessé d’en parler, du moins publiquement, Méambly Tié Evariste

Edouard, l’ancien président du Conseil régional du Guémon, n’entend pas pour

autant se priver du prêt qu’il a fait, selon lui, au président de l’Union pour la

démocratie et pour la paix en Côte d’Ivoire (Udpci), Albert Mabri Toikeusse.

Lors d’une conférence de presse qu’il a animée, jeudi 12 janvier 2023, au

Plateau, l’opérateur économique a, en effet, réclamé à l’ancien ministre de

l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le paiement de la

somme totale d’un milliard 260 millions de F Cfa qu’il dit lui avoir prêté entre

juillet et septembre 2005, pour financer sa campagne présidentielle en 2010 et

pour l’acquisition d’un bien immobilier en 2005.

« Donc au total, c’est un milliard 260 millions repartis en deux parties. Une première partie de 260 millions de F Cfa et la seconde partie, c’est un milliard pour le financement de son parti, l’Udpci, pour la campagne de 2010. Nous sommes allés en justice, l’assignation a été faite. Il s’est battu pour chasser tous les huissiers chez lui. Il n’y a jamais eu de suite. Et à chaque fois que nous approchons de gagner notre

procès, par des acrobaties, il rentre au gouvernement », a appris le Président directeur général (Pdg) du groupe Méambly.

«Mabri me doit, avec la Bhci (Banque de l’habitat de Côte d’Ivoire, Ndlr), la

somme de 1,260 milliard de F Cfa. Car, j’ai emprunté cet argent avec la Bhci

pour faire le prêt à Mabri. Et depuis, je règle cette dette en payant 9 millions de

F Cfa par mois à cette banque. L’heure est donc venue que la maison acquise

par Mabri soit vendue pour rembourser totalement l’argent de la Bhci », a

indiqué le doctorant Méambly Evariste.

Il a appelé les responsables du Rassemblement des houphouetistes pour la

démocratie et la paix (Rhdp), avec à leur tête le chef de l’Etat Alassane Ouattara,

à œuvrer en vue de lui permettre de rentrer en possession de son dû.

« Le Premier ministre Amadou Gon m’avait reçu à la Primature et je lui avais remis

ces documents. Il avait promis d’informer le président Ouattara. Je ne sais pas

si le président est informé jusqu’à ce jour. Mais tel que je connais le président

Ouattara, il ne peut pas accepter une escroquerie d’une si grande importance

d’un militant, fut-il du Pdci, du Rdr, encore moins du Rhdp. Pour cela, je

demande que tous les cadres du Rhdp demandent à Mabri de régler sa dette

avec Méambly. Je les interpelle de demander à Mabri de rembourser ma dette

ou de porter plainte en diffamation contre moi », a-t-il déclaré. Et d’annoncer,

pour la résolution de cette longue affaire, le recours aux instances juridiques

internationales. « Cette affaire, toute la Côte d’Ivoire est au courant. Je me

prépare à faire une plainte internationale contre Mabri, pour escroquerie et

abus de confiance », a-t-il informé, brandissant des documents pour étayer les

accusations.

Nos tentatives pour avoir la réaction du mis en cause se sont avérées, jusque-là

infructueuses. Après avoir tenté de le contacter en vain, sur son téléphone, le

vendredi 13 janvier dernier, (il ne décroche pas et il ne répond pas aux

messages), nous sommes entré en contact téléphonique avec l’un des

responsables de sa Cellule de communication. Ce dernier a plaidé l’anonymat,

promettant de nous faire un retour après vu avec son ‘’patron’’.

Le lendemain samedi, nous l’avons relancé. Et, il a encore promis de voir son

leader, M. Mabri, dans la soirée, quand il sera de retour de voyage, pour sa

réaction face aux graves accusations de M. Méambly.

Ayant attendu en vain ce retour, nous l’avons joint, à nouveau, dimanche 15

janvier 2023, par téléphone. Mais, il n’a pas répondu à nos appels. Tout comme

Mabri Toikeusse que nous avons aussi relancé, dimanche, par téléphone.

